El PSOE pide la dimisión del alcalde de Azofra tras sus amenazas en dos plenos
El PSOE pide la dimisión del alcalde de Azofra tras las amenazas a su portavoz en dos plenos, originadas por preguntas sobre las obras de otro edil.
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El PSOE pide la dimisión del alcalde de Azofra tras las amenazas a su portavoz en dos plenos, originadas por preguntas sobre las obras de otro edil.
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