Condeduque estrena el festival Bailar los patios, para acercar al público a la danza contemporánea

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ofrecerá los próximos domingos 9 y 16 de octubre el nuevo festival de danza Bailar los patios, a partir de las 12:00 horas, a cargo de Lara Brown, Quim Bigas, Poliana Lima y Lasala, respectivamente.

«Condeduque quiere generar un espacio destinado a la participación del público y a la accesibilidad a la danza contemporánea para, a través de la gratuidad de la actividad, acercar al público general a esta disciplina», afirma la directora artística del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Natalia Álvarez Simó.

Lara Brown_Bailar o lo salvaje

Bailar o Lo Salvaje nace de la investigación de la Jota de La Pradera, ubicada en Madrid.

El resultado es una performance donde la danza y el movimiento traducen a una acción la pregunta que se plantea: ¿Será bailar una necesidad innata o una manera de no producir nada? Durante unos 25 minutos los espectadores escuchan un texto en off mientras un cuerpo se mueve de una manera improductiva, no normativa para la vida cotidiana, no normativa para la danza codificada. Y a continuación, se desarrollan cinco variaciones de la coreografía de una Jota.

Quim Bigas_Molar

Quim Bigas se mueve entre Barcelona y Copenhague, con su solo Molar, en el que hace una exploración de lo que mola, lo que nos hace ser guays y sentirnos felices. El autor de aquella inolvidable Hippos, que llenaba el espacio urbano de risueños hipopótamos azules, despliega ahora un archivo de imágenes en el que presenta todo lo que nuestra mente socialmente entrenada conecta con la felicidad y el bienestar.

Poliana Lima_Cruce

Cruce es una pieza de danza para el Patio Central de Conde Duque que está enmarcada en el proyecto de investigación más amplio sobre el cuerpo y linajes culturales que Poliana Lima viene desarrollando desde el año 2019. Cruce es una ficción corporal creada para el encuentro de Danielle Mesquita -bailarina brasileña afincada en Madrid- y Astrid Bramming -bailarina danesa afincada en Madrid-, en el cuerpo de cada una, en sus gestos, en la postura, la presencia y la herencia de diferentes matrices culturales.

Lasala_Fight

Judith Argomániz, directora de su compañía Lasala, reconvertirá el patio en ring de boxeo, en campo abierto de batalla, en su literalmente contundente creación Fight, obra que revisa nuestra histórica relación con las peleas, que se remontan a las broncas entre Adán y Eva por una manzana. Para la compañía, no obstante, las peleas están vistas como luchas con todo lo positivo que ello conlleva, como esa lucha por reivindicar la danza en esta sociedad.