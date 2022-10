«Salir a robar caballos», la novela más emblemática de Per Petterson, un clásico contemporáneo

Per Petterson relata en el clásico «Salir a robar caballos» la relación entre un padre y un hijo durante un verano, quizá el último de su infancia, en la Noruega rural de posguerra. Después de la publicación de Hombres en mi situación, Libros del Asteroide recupera Salir a robar caballos, la novela más emblemática de Per Petterson, obra publicada originalmente en 2003 y traducida a más de cincuenta lenguas. Este ya clásico contemporáneo retrata con inteligencia y sutileza los primeros encuentros de un joven de quince años con la belleza, la tragedia y la fragilidad de la existencia. «Podría haber soñado con cualquier verano, pero no fue así, me vino a la cabeza un verano muy especial, y todavía sigo pensando en él.» A los sesenta y siete años, Trond Sander decide dejar la ciudad de Oslo e irse a vivir a una cabaña en un bosque de la región más oriental de Noruega con la única compañía de su perro. La soledad y el estrecho contacto con la naturaleza le devolverán a un día de su adolescencia, cuando su amigo Jon apareció de improviso en su casa: «Íbamos a robar caballos. Eso fue lo que me dijo, plantado en la puerta de la cabaña en la que pasé aquel verano con mi padre. Yo tenía quince años. Fue en 1948, a principios de julio.» A partir de ese episodio, Trond rememorará los meses en que descubrió el mundo de los adultos y su vida cambió para siempre. Salir a robar caballos ha recibido importantes reconocimientos, como el Independent Foreign Fiction Prize y el Premio Literario Internacional IMPAC de Dublín. Per Petterson (Oslo, 1952) está considerado uno de los autores noruegos más destacados de la actualidad. Es autor de dos libros de relatos y ocho novelas, entre las que destaca Hombres en mi situación (Libros del Asteroide, 2020). Ha sido nominado en dos ocasiones al Premio de Literatura del Consejo Nórdico.