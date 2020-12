La Fiscalía se opone a los indultos de los presos del ‘procés’

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado 12 informes en los que se opone al indulto de los presos del ‘procés’. Los jueces consideran que no se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios.

Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno han sido los fiscales que rechazan la petición presentada por el abogado catalán Francesc Jufresa.

«A juicio del Ministerio Fiscal las circunstancias que concurren en el caso no aconsejan la concesión del indulto solicitado, al no apreciarse razones de justicia, equidad o utilidad pública que autoricen su concesión, por lo que el informe que se emite va a ser totalmente desfavorable», señalan los informes según recoge El Periódico.

Además, el texto señala una falta de «arrepentimiento». Los nueve condenados por declarar de forma unilateral la independencia de Cataluña fueron el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Por otro lado, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs fueron condenados por un delito de desobediencia.