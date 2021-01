Cómo elegir un bróker para comenzar a invertir en bolsa

Contenido patrocinado

La pandemia del coronavirus pasará a la historia por muchas razones. Una de ellas será por habernos hecho replantearnos nuestra vida. Algunos han perdido el trabajo y han tenido que ingeniárselas para encontrar otro o buscarse la vida como nunca se habían imaginado. Otros, frente a un futuro que cada vez es más incierto y que está pasando factura a la salud mental de todos, han cambiado su rutina por completo y han empezado a ahorrar dinero como medida de prevención.

En este contexto, la imaginación se ha disparado y muchos han decidido probar cosas nuevas. Una de ellas, y muy ligada a ese miedo a lo inesperado, es la bolsa, que ha atraído la atención de muchos que hasta ahora la veían inalcanzable. El mercado de valores, al fin y al cabo, es una forma como cualquier otra de invertir y ganar dinero. Pero no es oro todo lo que reluce, y nunca mejor dicho. Es aquí donde entra en juego la figura del bróker, que nos puede guiar entre tanta confusión.

Invertir: introducción a la figura del bróker

Pero antes de buscar ese bróker que te ayudará a introducirte en el mundo de las inversiones, es importante conocer qué es concretamente un bróker. Se trata de un individuo o empresa que actúa como intermediario entre un comprador y un vendedor de acciones, normalmente cobrando cierta comisión por gestionar esas transacciones. En la era de lo digital, esa figura también la encontramos ya en Internet, con empresas que ofrecen estos servicios del agente de bolsa tradicional en línea.

El primer paso para seleccionar un buen bróker online es entender qué implica invertir en bolsa. Solo así sabremos si los servicios que esa persona ofrece son realmente los que necesitas. La bolsa te permite comprar acciones de empresas, bonos públicos y privados y otros instrumentos de inversión. Quien destina parte de su dinero a esos valores busca ganar más a corto, medio o largo plazo, esperando que terminen por valer más de lo que lo hacían cuando los compró inicialmente.

La importancia de la investigación previa

Todos estos conceptos pueden sonar algo rebuscados para alguien que se está iniciando en el mundo bursátil. No es necesario que los conozcas todos, pues por algún motivo estás pensando en contractar un bróker, un profesional. Pero sí que necesitarás conocer tus necesidades y qué se requiere para conseguir tus objetivos para saber a qué tipo de bróker acudir. Es aquí donde se hace indispensable invertir tiempo en investigar bien qué bróker necesitas y dónde encontrarlo.

En este sentido, y si no quieres contratar el primero que encuentres y arriesgar perder dinero, es importante que tengas en cuenta conceptoscomo las comisiones en acciones, las opciones y los futuros. En tu investigación, podrás determinar qué condiciones pone cada bróker, si debes invertir cierto dinero para poder usar de sus servicios, qué tipo de ayuda ofrece para los inversores activos y pasivos y si está especializado en el sector o la industria en la que tienes pensado invertir dinero.

¿Qué tal es la plataforma?

Más allá del tipo de servicios que ofrece el bróker que vas a contratar, una forma de saber que es realmente de fiar es echando un vistazo a la plataforma trading que lo promociona. Quien no arriesga, no gana, dicen. En este caso, no te aconsejaríamos que arriesgaras mucho dinero, pues puedes perder, pero sí que puede ser una buena idea probar varias plataformas para saber cuál es la que más te conviene.

A la hora de elegir una u otra, más allá de la seguridad que ofrezca, comprueba la facilidad que ofrece la página o aplicación móvil para transferir tus ganancias, así como lo sencillo que es utilizar la interfaz en términos generales. También podrías tener en cuenta si la empresa que hay detrás de dicha plataforma ofrece un buen servicio de atención. Cuando se trata de dinero, nada te dará más seguridad que pensar que podrás contactar a un experto en cualquier momento.

Invertir es el futuro

Nada te ayudará a aprender más sobre el mercado de valores y el mundo de los inversores que la experiencia. Ciertamente, no es recomendable apostar grandes cantidades si no lo has hecho nunca antes, por mucha confianza que te dé el bróker. Pero si confías en la investigación que has hecho sobre el tema y el profesional en sí tiene un buen currículum, no lo dudes y anímate. Tu futuro puede pasar por las inversiones, y qué mejor que hacerlo cuando, de todas formas, no sabemos qué nos tiene preparado.