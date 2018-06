Italia recibe a 932 migrantes en Catania pero no admite el Aquarius, ¿por qué?

Italia ha recibido a 932 migrantes en el puerto de Catania, en Sicilia. Casi 1.000 personas que habían sido rescatadas por la Guardia Costera del país. Este desembarco se produce el mismo día en que el Aquarius se desplaza hasta Valencia porque el Gobierno italiano se ha negado a recibirles. ¿Por qué Italia admite a algunas embarcaciones y a otras no?

La clave está en quién salva esas vidas. Los 932 migrantes que han llegado a Italia fueron rescatados por la Guardia Costera italiana de forma que el Gobierno del país sí que ha admitido el desembarco. En cambio, si las ONG quienes hacen esas labores de rescate el Ejecutivo pone problemas, algo que le ha ocurrido al Aquarius. Una embarcación de la ONG francesa SOS Mediterranée con personal de Médicos Sin Fronteras.

El buque que ha llegado a Catania, durante su travesía tuvo que hacer una primera parada en Lampedusa para evacuar a cinco de los migrantes a bordo. Se trataba de cuatro mujeres embarazadas y un menor, que fueron inmediatamente trasladados a hospitales sicilianos. No tuvieron problema para conseguir ser atendidos.

En cambio, el Aquarius ha tenido que poner rumbo a Valencia ante la negativa de Italia. El viaje se está realizando en una flotilla con otras dos embarcaciones, después de que la ONG avisara de las complicaciones que tendría el buque para desplazarse 700 millas (recorrido entre el punto que ocupaban y la ciudad levantina) con más de 600 personas a bordo. Por ello se repartieron en tres barcos y ahora están desplazándose rumbo a España.

Italia se niega a cambiar su criterio y quiere que sea Europa quién soporte la presión migratoria. El líder de la Liga, el ultraderechista Matteo Savini, ahora ministro de Interior, lo defendió que España recibiese el Aquarius como una victoria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Generalitat y más de 200 ayuntamientos españoles han anunciado que pondrán en marcha medidas para acoger a los 629 migrantes.

El caso del Aquarius no parece que vaya a ser el único. Una embarcación alemana de la ONG Sea Watch sigue esperando instrucciones italianas para saber si puede desembarcar a 42 supervivientes rescatados en aguas internacionales. Los migrantes, según la organización, habían salido de aguas libias con el objetivo de llegar a Europa.

While we and the US-Warship next to us are awaiting an answer by Italy if we are allowed to bring 41 survivors to a safe place, our thoughts are with 629 people on #Aquarius and 12 people who drowned here at sea today. We say: no more gambling with lives at sea #apriteiportipic.twitter.com/3KYEEq2dSr