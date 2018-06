La extrema derecha italiana, ahora en el Gobierno, ha mirado para otro lado pero parece que el recién estrenado Gobierno español no seguirá el mismo camino. España acogerá a los 629 migrantes a bordo del Aquarius, el barco de la ONG SOS Medirerranée, que fueron rescatados la tarde del sábado en el mar Mediterráneo. La operación fue coordinada desde el Centro de Coordinación de Rescate en Roma por lo que debía ser Italia quien se encargara de su acogida. El nuevo Ejecutivo italiano, de extrema derecha, se ha negado. Será España quien reciba a los migrantes en el puerto de Valencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado instrucciones para que los migrantes “abandonados a su suerte” lleguen a nuestro país. "Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional", ha añadido en un comunicado Presidencia del Gobierno.

Tras una conversación entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el Gobierno ha dado orden de ofrecer a la ONU un “puerto seguro” para el buque. Puig ha afirmado que se trata de una “buena noticia” porque España es “un país abierto y hospitalario".





Italia cierra sus puertos

La negativa de Italia llegó ayer, a través del ultraderechista Mateo Salvini, líder de la Liga y ministro de Interior del país. El político afirmó en un mensaje que "desde hoy Italia comienza a decir 'no' al tráfico de seres humanos".





Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 de junio de 2018





"En el Mediterráneo existen barcos con bandera de Holanda, España, Gibraltar y Gran Bretaña. Hay ONGs alemanas, españolas, y Malta no acoge a nadie, Francia que rechaza en la frontera y España que defiende sus fronteras con las armas, es decir que toda Europa se preocupa de sus intereses", escribió Salvini. La queja contra Europa no es nueva. La ultraderecha llegó al Gobierno de Italia con este discurso, exigiendo, no solo que el continente se implicara, si no que los movimientos migratorios se detuvieran de forma inmediata.

Con esta medida, el país mediterraneo da un golpe en la mesa y pone en marcha todo lo que prometió: negar la entrada a nuevos refugiados y comenzar con las expulsiones de "ilegales".

Algunos alcaldes del país se han negado a acatar las directrices del nuevo Gobierno. Ciudades como Nápoles o Palermo han ofrecido sus puertos para que el Aquarius pudiera atracar. "Si un ministro sin corazón deja morir en el mar a mujeres embarazadas, niños, ancianos, seres humanos... El puerto de Nápoles está preparado para acogerlos", ha afirmado el primer edil de Nápoles, en un comunicado. "Somos humanos con un corazón granve. Nápoles está preparado, sin dinero, para salvar vidas humanos", ha añadido.