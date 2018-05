El Movimiento 5 Estrellas y La Liga Norte llegan a un acuerdo y desafían a Europa

La Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas han cerrado un acuerdo para gobernar Italia. Tras el paso atrás que dio Silvio Berlusconi, las dos formaciones antiestablishment han cerrado un pacto con polémicas medidas que ya ponían sobre la mesa en la campaña electoral.

Los dos partidos comparten su idea contra las élites del país, el soberanismo italiano y el euroescepticismo. Un programa que puede poner en jaque a la política europea. Nunca una potencia tan fuerte había cerrado un acuerdo con la pretensión de romper ejes fundamentales de la Unión Europea.

En un acuerdo con 38 puntos clave, los dos partidos proponen que Europa levante sanciones contra Rusia, la expulsión de más de 500.000 migrantes y la voluntad de que el grupo de los 28 regrese al Tratado de Maastricht. Una combinación de intenciones que no ha pasado desapercibida para los mercados: la prima de riesgo italiana se ha disparado hasta los 160 puntos.

“El texto en definitiva no parece tan radical como las noticias que llegaban” apunta Víctor Gómez Onrubia, analista de Con Copia Europa, “no apuestan por condonar la deuda, no habrá referéndum para la salida del euro…”. La Liga y el M5E han llegado a un punto común, “una mezcla de los dos programas”.

El nuevo Gobierno apostará por quedarse en la OTAN pero apuestan por reducir las sanciones a Rusia. “Creen que puede tener un papel fundamental para mediar en conflictos internacionales como Yemen, Siria o Libia. Aun así admiten que EEUU es un aliado principal” dice Gómez Onrubia que señala que en cuanto a la Unión Europea también plantean cambios.

“No quieren ni oír hablar de tratados comerciales como el TTIP o el CETA” explica, “se dirigen en dos ejes: por un lado cargarse todo organismo que no sea democrático y forzar el Parlamento Europeo para que haya más equilibrio”. El pacto apuesta por la vuelta a la Europa premastrich. “Realmente el M5E nunca fue antieuropeísta, lo que quería era cambiar las cosas. Apuesta por seguir con la unión monetaria y finalizarla” añade.

Italia ha sido uno de los países que más se ha visto afectado por la crisis migratoria. “Calculan que hay alrededor de medio millón de migrantes irregulares y el objetivo es la expulsión” explica el analista de CCEuropa, “proponen que si la UE no se puede hacer cargo de todos los migrantes, se rompa Schenguen y que las ONG que salvan vidas no dejen a estas personas en puertos italianos”. Ambas formaciones consideran que Italia no puede encargarse de todo el volumen de refugiados que llegan a sus costas.





Un acuerdo sin números

“Lo sorprendente del acuerdo es que no hay números” explica Gómez Onrubia. A pesar de las propuestas pactadas por La Liga y el M5E el texto del pacto no contiene las cuentas. “Proponen un tipo único para el pago del IRPF, una renta universal de 780 euros o una rebaja en la jubilación. Eso cuesta una ‘pasta’ y no explican cómo lo van a hacer”.

En materia social, “proponen guarderías únicas pero tienen claro para qué tipo de familias. No hay guiños a políticas LGTB, por ejemplo” explica el experto que concluye: “no piensan en recortes, pretenden que la economía crezca y así se reduzca el déficit”, una estrategia que ha seguido Argentina por ejemplo, pero que “no está funcionando”.