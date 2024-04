El Parlamento reclama una respuesta firme a la injerencia rusa

Tras las revelaciones recientes de operaciones auspiciadas por el Kremlin para interferir y socavar los procesos democráticos en Europa, los eurodiputados aprobaron una resolución denunciando esos intentos. «Estas tácticas deben ser sancionadas», recalcan. El Parlamento muestra consternación por las acusaciones que considera creíbles de que algunos eurodiputados recibieron dinero a cambio de diseminar propaganda rusa. El texto también alude a la participación de eurodiputados en el medio de comunicación prorruso Voice of Europe, mientras Rusia prosigue su guerra ilegal de agresión contra Ucrania. El pleno quiere que los líderes de la UE y sus Estados miembros hagan frente a la interferencia rusa, que no solo afecta a las instituciones de la Unión. Subrayan la urgencia y determinación necesarias ante la cercanía de las elecciones europeas de 6 al 9 de junio. Pagos a representantes electos para diseminar propaganda El texto hace referencia a varios casos de interferencia, en Bulgaria, Alemania y Eslovaquia, y expresa preocupación por el reciente interrogatorio del FBI al eurodiputado del AfD Maximilian Krah (ID, Alemania) ante la sospecha de pagos procedentes del Kremlin y por la detención de uno de sus asistentes el martes 23 de abril acusado de espiar para China. El Parlamento pide al partido AfD que declare públicamente y sin demora sus relaciones financieras con el Kremlin y revele la finalidad y el importe exacto de todos los pagos procedentes de fuentes vinculadas al Kremlin. Posible injerencia rusa entre secesionistas catalanes El pleno también alude a los «supuestos contactos intensos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa en un grupo secesionista catalán». El texto sugiere investigar todas las conexiones de eurodiputados supuestamente relacionados con el Kremlin y lamenta los ataques contra los jueces que han emprendido esa tarea. La resolución alude, en concreto, a revelaciones de encuentros de Carles Puigdemont (No inscrito, España) con un antiguo diplomático ruso en vísperas del referéndum ilegal de Cataluña de octubre de 2017. Respuesta conjunta y firme frente a la injerencia El Parlamento hace hincapié en que, si bien Rusia sigue siendo el principal origen de la injerencia extranjera y la desinformación en la Unión, otros países también han llevado a cabo campañas de este tipo. La respuesta de la UE a estas amenazas, recalcan, solo puede ser eficaz si se basa en un enfoque político transversal, integral y a largo plazo llevado a cabo conjuntamente por la Unión y sus Estados miembros. Para reforzar la protección del Parlamento, la resolución aboga por una mejora de la cultura de seguridad en su seno, mediante investigaciones internas concienzudas sobre los posibles casos de injerencia, así como la aplicación plena del marco interno de sanciones. Los eurodiputados también proponen cursos de formación obligatorios sobre seguridad para eurodiputados y personal y mecanismos de habilitación de seguridad adecuados, combinados con el refuerzo del control a la hora de contratar personal. La resolución demanda al Consejo que incluya a los medios respaldados por el Kremlin y a particulares implicados en campañas de propaganda y desinformación en la UE en el próximo paquete de sanciones contra Rusia. Los eurodiputados recomiendan imitar las sanciones adoptadas por el Gobierno checo contra la plataforma Voice of Europe, así como contra el oligarca ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk y su socio Artem Marchevskyi. También lamentan que Voice of Europe haya podido reanudar sus operaciones desde Kazajistán y pide a los Estados miembros que garanticen la imposibilidad de acceder al sitio de la plataforma en toda la Unión. La resolución estará disponible en este enlace (25.04.2024). Salió adelante con 429 votos a favor, 27 en contra y 48 abstenciones.