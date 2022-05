CentroCentro reúne diez de las mejores propuestas de las galerías de Madrid en 2021

Desde el próximo 25 de febrero se podrá visitar en CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, la segunda edición de PANORAMA MADRID. Visión de la actualidad artística, un proyecto de producción propia del centro que reúne en una exposición de exposiciones diez de las propuestas más destacadas que pudieron verse en las galerías de arte de Madrid a lo largo de 2021.

Siguiendo el impulso marcado por su primera edición, PANORAMA MADRID tiene como objetivo trazar un mapa cada vez más plural de la producción artística contemporánea promovida por las galerías, y que sean estas y sus propuestas artísticas las protagonistas.

Al igual que en su primera cita, los proyectos elegidos en la presente edición son individuales, centrados en figuras del panorama artístico nacional e internacional que convergen temporalmente al haber nacido entre los años 60 y 80. La selección muestra, una vez más, el carácter multidisciplinario del arte y la amplitud de su lenguaje, con propuestas que incluyen desde la producción escultórica e instalativa hasta el arte pictórico, el videoarte y los nuevos medios y temáticas que abarcan problemáticas del mundo actual, cada vez más digitalizado, o nuevas reflexiones en torno al arte y su poder de transformación social y cultural.

La historia contada desde un multifacético personaje del pasado es presentada por NoguerasBlanchard en Katalina, Antonio, Alonso de Mercedes Azpilicueta; mientras que Fernando Sánchez Castillo ha dado con el intrincado dibujo de Julián Barragán como punto de partida para Ex Positio en Albarrán Bourdais. Pero no solo se trata de repensar la historia para entender el presente, Penumbra de Julian Rosefeldt en la Galería Helga de Alvear imagina un futuro distante desde los complejos emplazamientos actuales. A su vez, esas paradójicas nociones de tiempo y espacio son interceptadas en sus diferentes aristas por Gonçalo Sena y su Circular Spaces y Con los ojos abiertos en la oscuridad, de Oriol Vilanova, procedentes de las galerías Heinrich Ehrhardt y Elba Benítez respectivamente. Rayo verde de Belén Uriel en The RYDER Projects, por su parte, recrea un bosque de esculturas que mira de frente a la idealización de la naturaleza; mientras que Surco de Juan López, en la Galería Juan Silió, abraza la idea de una ciudad descarnada, una suerte de descubrimiento arqueológico. Al mismo tiempo, Martín Llavaneras consigue recrear en Delta, Intersticio, una suerte de paisaje donde lo accidental e instintivo termina recuperando un escenario sobrecargado de significados. Por último, destacan como parte de la selección Las Palabras y las Cosas de Los Torreznos, Galería Freijo y Deseos borrados recoloreados de Miquel Mont, Galería FORMATOCOMODO, dos propuestas que, desde la distancia, asumen el arte como espacio de revalorización de la propia experiencia cotidiana.

«PANORAMA MADRID 02 reactiva un espacio donde diferentes agentes de la creación contemporánea se dan cita, estableciendo un punto de encuentro y diálogo en el tejido cultural madrileño», explica Giulietta Zanmatti Speranza, directora artística del centro. «Desde CentroCentro entendemos la necesidad de apoyar y reivindicar el gran trabajo que realizan las galerías, en ocasiones invisible para el espectador no especializado; y es nuestra voluntad, como institución pública, contribuir a acercar la producción actual hacia nuevas audiencias».