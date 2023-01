El TJUE respalda a Llarena en la extradición de Carles Puigdemont

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoya de manera parcial al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, frente a la justicia belga, y concluye que esta no puede denegar una euroorden, aunque considera que sí pueden alegar posibles vulneraciones de derechos humanos.

Con este criterio, la justicia belga no podría rechazar la entrega de los acusados del ‘procés’ para ser juzgados en España alegando que el Supremo no tiene competencia para juzgar a dirigentes catalanes y emitir euroórdenes. Para ello, debería demostrar deficiencias sistémicas y generalizadas en España. Así, la sentencia emitida este martes no deja lugar a dudas y determina que esta autoridad judicial no puede rechazar una orden europea.

Para poder rechazar la eurorden, la justicia belga tendría que valorar la existencia de “un riesgo real de vulneración de ese derecho fundamental debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor o a deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado”. “La autoridad judicial de ejecución únicamente podrá denegar la ejecución basándose en la falta de competencia del órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada si llega a la conclusión de que, por una parte, esas deficiencias existen en el Estado miembro emisor, y, por otra parte, la falta de competencia de dicho órgano jurisdiccional es manifiesta, explica el fallo del tribunal.

La justicia belga rechazó entregar al exconseller Lluis Puig en 2021 alegando que el órgano competente para emitir esta orden era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, la Gran Sala del tribunal europeo responde así a las cuestiones presentadas por el juez Llarena y abre la puerta a la extradición de Carles Puigdemont.

Además, el Parlamento Europeo retiró recientemente la inmunidad a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

El tribunal ha aclarado también que se pueden emitir órdenes «sucesivas» pidiendo la extradición de la misma persona si no hay vulneración de los Derechos Fundamentales de esta.