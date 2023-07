Los dispositivos digitales, el babysitter de la Generación Alpha

Actividades al aire libre:

hay que aventurarse a encontrar alternativas que nos hagan salir de casa. Según un estudio elaborado por The Cognitive Benefits of Interacting With Nature , estar al aire libre ayuda a eliminar la “fatiga mental” por estar encerrados en un lugar. Hay que ofrecer planes diferentes y llamativos para que los niños disfruten también de su vida offline y se diviertan.