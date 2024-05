¿Fue una mujer la primera persona refugiada de la historia? Teatro de objetos para hablar de migraciones y Moby Dick

Vuelve a Teatro del Barrio la compañía Teatro Percutor, con su teatro artesanal, de objetos y elementos. Podremos disfrutarla, esta vez, con Paraíso blanco, que se pregunta e imagina a la primera persona refugiada de la historia y que esperamos el 29 de mayo y el 14 de junio.

No conocemos a la primera persona refugiada de la historia. Tal vez su nombre sonara parecido a Eneas o tal vez no. Quizá se tratase de una mujer. Probablemente no habría nacido en Troya, pero también escaparía de algún lugar inhabitable.

Paraíso blanco encarna una travesía excepcional. La Eneida, de Virgilio, y Las Troyanas, de Eurípides, sirven como punto de partida para acercar el exilio que se repite una y otra vez.

Nuestra Troya está en África y el destino sigue siendo Europa. Teatro Percutor indaga en el sacrificio de las personas migrantes a varios años de su vida en pos de una vida mejor a través de objetos, figuras, elementos naturales, materiales orgánicos, un espacio sonoro y musical propio, además de una cuidada iluminación.

Sobre Teatro Percutor

En los últimos 15 años, la compañía Teatro Percutor ha producido más de una decena de obras y ha recorrido el territorio español presentando propuestas como Artistic Esperpentic Company, Bajo el andamio, Picnic, Igual da, Tom, ni grande, ni pequeño o Teoría mixta, por citar algunas.

Ligado a la Sierra Norte de Madrid, ha estado al frente de proyectos como Sierra Teotra o la Muestra de Teatro de Calle Sierra Norte. Desde 2009, es director de Quemadagua, una compañía teatral surgida del proyecto pedagógico de la Asociación Apafam (Lozoyuela) y compuesta poractores y actrices con diversidad funcional.

Paralelamente, continúa realizando la dirección artística para diferentes compañías como Totonco Teatro, Indeleble Producciones, Teatro del Alambre, Olí-Olé Teatro y Creación, y Fan Fin Fon, entre otras.

Actualmente, Sergio López se encuentra en la búsqueda de un nuevo lenguaje, íntimo y pausado, centrado en la poesía de los objetos y la mirada del títere. Ahab, viaje al infierno es su primera propuesta.