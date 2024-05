Netflix desvela el tráiler de Superdetective en Hollywood: Axel F

Netflix ha desvelado hoy el tráiler de Superdetective en Hollywood: Axel F., la nueva película protagonizada por Eddie Murphy que forma parte de una de las sagas más legendarias del cine y que se estrenará en Netflix el próximo 3 de julio.

Eddie Murphy (Yo soy Dolemite, El profesor chiflado) vuelve a dar vida al intrépido detective Axel Foley en una nueva entrega dirigida por Mark Molloy y escrita por Will Beall, Tom Gormican y Kevin Etten. Completan el reparto Joseph Gordon-Levitt (Origen, 500 días juntos), Taylour Paige (Zola), Judge Reinhold (Superdetective en Hollywood), John Ashton (Superdetective en Hollywood), Paul Reiser (Mad About You), Bronson Pinchot (Amor a quemarropa, Primos lejanos) y Kevin Bacon (Mystic River, Footloose).