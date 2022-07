Starzplay publica el tráiler de ‘The serpent Queen’, su nueva serie dramática sobre Catalina de Médicis

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, publica hoy el tráiler y las imágenes principales de la nueva serie dramática «The Serpent Queen», que se estrenará el domingo 11 de septiembre en todos los territorios europeos y latinoamericanos. La nueva serie está protagonizada por la ganadora del Globo de Oro®, la actriz dos veces nominada a los Premios de la Academia® y a los Premios BAFTA, Samantha Morton (Minority Report, «Harlots», «The Walking Dead»), en el papel de la despiadada Catalina de Médicis, que, contra todo pronóstico, se convirtió en una de las gobernantes más poderosas y de mayor duración de la historia de Francia.

«The Serpent Queen» es un drama histórico con un enfoque contemporáneo para contar la historia del ascenso al poder de Catalina de Médicis (Morton). En el estreno de la serie, «Medici Bitch», la historia de Catalina se desarrolla a través de flashbacks mientras defiende sus acciones e imparte las lecciones que ha aprendido a su nueva sirvienta de confianza, Rahima (Sennia Nanua, The Girl with All the Gifts, Frankie). A los 14 años, la joven y huérfana Catherine (Liv Hill, » Three Girls «, Jellyfish) se casa en la corte francesa del siglo XVI. A pesar de su condición de plebeya, su tío, el Papa Clemente (Charles Dance, «Juego de Tronos», » The Crown»), ha negociado una gran dote y una alianza geopolítica a cambio de la unión, y con ella viene la expectativa de tener muchos herederos. Sin embargo, en su noche de bodas, Catalina se entera de que su nuevo marido está enamorado de Diana de Poitiers (Ludivine Sagnier, «Lupin», «The Young Pope»), una bella dama de compañía que le dobla la edad.

Con un futuro repentinamente incierto y con pocas esperanzas de concebir, Catalina debe aprender rápidamente en quién puede confiar -tanto en su entorno personal de cortesanos como en los miembros de la corte real-, al tiempo que debe superar a cualquiera que subestime su determinación de sobrevivir a cualquier precio.

La serie también está protagonizada por Colm Meaney («Star Trek: Deep Space Nine», Tolkien), Kiruna Stamell («The New Pope», Moulin Rouge! ), Barry Atsma (El guardaespaldas del sicario, «Bad Banks»), Alex Heath («Sospecha», Boiling Point), Amrita Acharia («Juego de tronos», » The Good Karma Hospital»), Enzo Cilenti, (Free Fire, » The Last Tycoon»), Antonia Clarke (Anna, Magic in the Moonlight), Adam García (Coyote Ugly, «Asesinato en el Orient Express»), Beth Goddard («Manhunt», «Des»), Raza Jaffrey («Homeland», » Code Black»), Ray Panthaki («Away», «Colette»), Nicholas Burns (Emma, «Harlots»), Danny Kirrane (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, «Don’t Forget the Driver»), y Rupert Everett (La boda de mi mejor amigo, » Adult Material»).