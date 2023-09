Peeping Tom regresa a Teatros del Canal para estrenar en España ‘S62° 58′, W60° 39’, una reflexión sobre la creación artística

La afamada compañía belga Peeping Tom regresa a Teatros del Canal del 5 al 8 de octubre para estrenar en España su último trabajo S62° 58′, W60° 39‘, una visión entre apocalíptica y surrealista de la creación artística en la que se hace un repaso a los veinte años de existencia de la compañía creada por fundada por Gabriela Carrizo y Franck Chartier.

Tras el éxito de público y crítica que cosechó en su última visita a Madrid para inaugurar el Festival de Otoño de hace dos años con Triptych: The missing door, The lost room and The hidden floor, los belgas recalan de nuevo con este espectáculo, que coproduce Teatros del Canal con el sello Creación Canal, que nos quiere mostrar lo que hay detrás de la escena, lo que se mueve entre bastidores.

Esta creación de danza-teatro comienza con un viaje de proporciones apocalípticas. Un barco ha encallado, atrapado en una montaña de hielo ártico. Para los pasajeros obligados a sobrevivir en este universo hostil, sólo hay una esperanza: que la nieve se derrita y libere el barco. Pero pronto, la ficción se resquebraja, la situación extrema se suspende y se despliega una nueva realidad: la de los artistas y el director que están creando la obra. ¿Qué se representa, qué es real y cómo manipulan al público los creadores del espectáculo?

Alternando imperceptiblemente escenario apocalíptico y puesta en abismo del teatro, S 62° 58′, W 60° 39′ es un espectáculo en forma de introspección para Peeping Tom. La compañía belga hace un balance de sus veinte años de investigación artística. Así, esta creación condensa todo lo que hace que su obra sea única en su género: escenarios ultrarrealistas y espectaculares, un paisaje sonoro donde se expresan los mundos interiores de los personajes y una pequeña comunidad de intérpretes, bien obligados a habitar bailando el universo inestable. al que son catapultados. A estos compañeros de toda la vida el tiempo también les está pasando factura: para quienes lo han dado todo en el escenario, envejecer no es tan sencillo.