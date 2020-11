Starzplay estrena este domingo ‘Des’, una escalofriante miniserie de true crime

Starzplay estrena este domingo 29 de noviembre la miniserie dramática de tres episodios basada en un crimen real “Des”. El lanzamiento se realiza en exclusiva en la plataforma para Francia, Alemania y España. La serie está protagonizada por David Tennant (“Dr. Who,” “Jessica Jones,” “Good Omens”) interpretando el personaje principal. “Des” sigue la pista de los arrestos de 1983 y la posterior investigación para encontrar a las víctimas del conocido asesino en serie del Reino Unido Dennis Nilsen.

Conocido como el “asesino amable”, Nielsen era un funcionario que pasó 5 años asesinando niños y jóvenes que conocía en las calles de Londres entre 1978 y 1983. Conoció y se ganó la confianza de estos hombres ofreciéndoles comida o alojamiento para la noche en su piso del norte de Londres. Sus víctimas eran a menudo personas sin hogar o que vivían en la marginalidad, personas expulsadas de la sociedad durante la crisis de los ochenta y que por lo tanto agradecían enormemente la aparente generosidad de un extraño. Cuando finalmente fue capturado, el 9 de febrero de 1983, Nilsen había asesinado al menos a quince hombres en un lustro, convirtiéndose en el asesino en serie más prolífico de la época en el Reino Unido.

Tras su arresto, fue asombroso lo abierto a hablar que se mostró Nielsen: Fuera de su piso, en el coche de la policía, admitió en un principio sin tapujos los quince asesinatos. Para los detectives fue irritante que fuese incapaz de recordar los nombres de sus víctimas.

No había motivos aparentes, no había pruebas concluyentes y para colmo la mayoría de las victimas vivían al margen de la sociedad, lo que obligó a la policía a iniciar una de las mayores investigaciones para cazar al asesino realizadas en la historia del Reino Unido. Y esta vez no por encontrar al asesino, sino a los asesinados.

La historia se cuenta desde el punto de vista de 3 hombres: un detective, un biógrafo y el propio Nilsen. Mientras el detective Peter Jay (Daniel Mays) y la investigación policial están tratando de lograr justicia para el mayor número de víctimas, y esta trama se constituye como la columna vertebral de la narración, la relación de Nilsen y su biógrafo, Brian Masters (Jason Watkins), nos permite profundizar en la mente de uno de esos asesinos en serie, emocionalmente tan escurridizos, que el mundo haya visto jamás. ¿Podremos alguna vez entender la mente de un asesino en serie? Y, si lo intentamos ¿Cuál es el precio a pagar?

DES está escrito por Luke Neal (episodios 1 y 2) y Kelly Jones (episodio 3). La serie está dirigida por Lewis Arnold, producida por David Meanti y cuenta en la producción ejecutiva por New Pictures con Willow Grylls, Kim Varvell, Charlie Pattinson y Elaine Pyke; y con Polly Hill por ITV además de Lewis Arnold, Luke Neal y David Tennant.