Madrid dedicará una exposición monográfica a la artista Azucena Vieites

La Comunidad de Madrid presenta la exposición Playing Across Papers de la artista Azucena Vieites. Una reflexión sobre las jerarquías del dibujo convencional, que compone conjuntos fragmentarios y repeticiones rítmicas y aleatorias, que se podrá visitar en la Sala Alcalá 31 hasta el 17 de enero.

La exposición, comisariada por Mariano Mayer, recoge una serie de trabajos que Azucena Vieites ha venido realizando desde principios de los años 90 hasta la actualidad y supone la primera muestra que reúne, de manera íntegra, la producción de la artista, siempre en proceso de re-significación de su propio repertorio visual, en constante actualización.

La consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, que ha asistido hoy al acto de presentación de la muestra, ha señalado que “en la obra de Azucena Vieites encontramos la memoria de nuestro tiempo reflejada en un juego de imágenes gráficas donde el original y la intervención artística se funden en un proceso de reflexión que dota a la realidad de un nuevo significado.”

A lo largo de este tiempo, su obra le ha permitido definir unas características propias en todos sus trabajos, a través del uso de determinadas técnicas y materiales como son el dibujo, el collage o la serigrafía.

A través de estos lenguajes artísticos sencillos, y de materiales económicos como las fotocopias o la cartulina, Azucena Vieites desarrolla un trabajo artístico con ecos de diferentes tendencias como el dadaísmo, el punk, la música, la cultura DIY (“hazlo tú mismo/hazlo tú misma”) y el pensamiento feminista.

A pesar de que las piezas seleccionadas recorren casi 30 años de producción, esta exposición no busca ser una retrospectiva, sino una lectura sobre los procesos de creación, en particular sobre la utilización del dibujo. En el caso de Azucena Vieites la elección del dibujo no responde a un conocimiento técnico sino a una estrategia de producción y a una deliberada economía de recursos, a través de los cuales es posible construir un mundo propio.

Precisamente a través de esta relectura de la artista sobre su obra, Vieites revisa la capacidad del arte para crear formas y escrituras críticas, con una estética expresamente low-fi, cuestionando tanto la profesionalidad como el

dogmatismo de un mensaje cerrado.

Todo ello a través del empleo de materiales extraídos de revistas de arte y moda, portadas de discos, fanzines, pancartas o libros y publicaciones feministas, entre otros.

La exposición se completa con un catálogo que incluye textos del comisario, Mariano Mayer, los críticos de arte Peio Aguirre y Sonia Fernández Pan. Asimismo, la Sala Alcalá 31 ofrece un diverso programa de actividades para

todos los públicos en torno a la exposición, que incluye visitas guiadas para grupos y para público individual o encuentros con el artista y el comisario.