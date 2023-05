Las Noches del Canal despiden mayo con la música electrónica y alienígena de Robert Henke

Robert Henke, uno de los grandes nombres de la vanguardia electrónica, cierra las actuaciones de mayo en Las Noches del Canal, estrenando en la Comunidad de Madrid Lumière III (31 de mayo, Sala Verde de Teatros del Canal). En esta obra, tercera de una serie que el artista alemán viene creando desde 2013, Henke explora el dialogo artístico entre los láseres de alta precisión y los sonidos de percusión. De formación ingeniero, Henke trabaja en la instalación audiovisual, la música y la performance con sus propios instrumentos y algoritmo. Su material son imágenes y sonidos generados por ordenador, grabaciones de campo, fotografía y luz, que transforma, modula y recompone mediante reglas matemáticas, interacción en tiempo real y operaciones aleatorias controladas. En Lumière III desarrolla un imaginario lenguaje audiovisual de una cultura alienígena, que se comunica mediante trazos de luz que aparecen y desaparecen, de una forma futurista, pero arcaica al mismo tiempo. Ese lenguaje transforma y combina símbolos primarios: círculos, cuadrados, líneas, puntos, glifos… Sonidos percusivos y texturizados proveen el contrapunto a estas señales visuales. La serie Lumière, que ha impulsado el uso del láser como expresión artística, se ha exhibido más de 70 veces en Europa, Asia, África, Australia, América del Norte y del Sur. El proyecto ha sido escenificado en teatros romanos en salas de conciertos, en grandes espacios industriales, en el patio de un castillo y proyectado sobre un gigantesco muro de mármol en una cantera. La música de Robert Henke está inspirada tanto en la cultura de club como en la música contemporánea. Ha desarrollado el proyecto Monolake, clave de la de música electrónica que surgió de Berlín tras la caída del Muro. Además, Henke es uno de los principales creadores y desarrolladores del software Ableton Live, la herramienta estándar para la producción e interpretación de la música electrónica actual. El artista alemán ha enseñado en la Universidad de las Artes de Berlín, el Centro de Informática Research in Music and Acoustics (CCRMA) de la Universidad de Stanford y el Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) en París. Sus instalaciones, performances y conciertos se han presentado en la Tate Modern de Londres, Centre Pompidou de París, Palazzo delle Esposizioni de Roma, Le Lieu Unique en Nantes, PS-1 en Nueva York, el MUDAM en Luxemburgo, el MAK en Viena, el Palazzo Grassi en Venecia, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur en Australia, el Instituto KW de Arte Contemporáneo de Berlín, la Bienal STRP de Eindhoven y en innumerables festivales como Unsound, CTM, MUTEK, Sonar, New Forms Festival.