Frahm publica hoy en plataformas digitales su nuevo álbum en directo «Tripping with Nils Frahm»

Un artista legendario en un lugar legendario: Tripping with Nils Frahm captura uno de los actos en vivo más solicitados del mundo actuando en uno de los edificios más emblemáticos de Berlín. «Tripping with Nils Frahm», el álbum en vivo se publica hoy en plataformas digitales de la mano de Erased Tapes. La película de concierto del mismo nombre está producida por Leiter en asociación con Plan B Entertainment (Brad Pitt) y se estrena también hoy a través del cine online comisariado MUBI. Cuando Nils Frahm inició su gira mundial en el Funkhaus de Berlín en enero de 2018 para llevar su aclamado álbum de estudio All Melody al escenario, un ambicioso viaje estaba a punto de comenzar. Durante los dos años siguientes, Frahm realizó más de 180 actuaciones con entradas agotadas, incluyendo la Casa de la Ópera de Sydney, el Disney Hall de Los Ángeles, el Barbican de Londres, la Elbphilharmonie de Hamburgo y varios grandes escenarios de festivales de todo el mundo. Sin embargo, el impresionante escenario del Funkhaus de Berlín, conocido por su grandiosidad vintage y su excepcional acústica, y también el magnífico estudio de Frahm donde se grabó All Melody, había ocupado un lugar único en el corazón del artista. En diciembre de 2018, Nils Frahm regresó finalmente a Funkhaus Berlín para presentar otro conjunto de cuatro espectáculos, con entradas agotadas en cuestión de horas. El amigo de Frahm y director de cine Benoit Toulemonde -colaborador desde 2011- capturó los conciertos en película, sólo con cámaras de mano, y empleando técnicas que había utilizado para la famosa serie de conciertos La Blogotèque, en la que participaron algunos de los artistas más populares del mundo. «Tripping with Nils Frahm» es un reflejo de la loable capacidad de Nils como compositor y apasionado artista en vivo, así como de la encantadora atmósfera de sus cautivadores y ya legendarios espectáculos de Funkhaus: Un extraordinario viaje musical, raro y exclusivo, cercano e íntimo, que lleva a la pantalla una experiencia de concierto única. «Ya era hora de documentar mis conciertos en imagen y sonido, intentando congelar un momento de este período en el que mi equipo y yo éramos nómadas. Tal vez esta noche sea la noche en la que todo funcionó perfectamente… Normalmente las cosas van mal en los conciertos, pero al combinar nuestros momentos favoritos de cuatro actuaciones, fuimos capaces de lograr lo que yo estaba tratando de hacer en estos dos años de gira: ¡hacerlo bien! Cuando escuches los aplausos al final de la película debes saber que estaba sonriendo felizmente, estando un poco orgulloso y sintiéndome bendecido por compartir estos momentos contigo».