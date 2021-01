Illa se despide en su última intervención como ministro: «La tercera ola será derrotada»

Salvador Illa ha comparecido en la que será su última comparecencia desde Moncloa antes de dimitir para centrarse en la carrera por las elecciones catalanas. Después, Pedro Sánchez trasladará al rey los cambios en el Gobierno. «Seguiré enfocado en dar lo mejor de mí mismo, junto a todos y todas, para vencer este virus”, ha dicho Illa antes de convertirse en el cabeza de lista del PSC.

Además, durante su intervención, el todavía ministro de Sanidad ha explicado que no acudirá al Congreso el jueves y que será la persona que lo sustituya quien dé explicaciones en la Cámara Baja. Todas las miradas apuntan a Carolina Darias.

Por otro lado, el actual líder del PSC al que sustituirá Illa, Miquel Iceta, que a su vez podría quedarse con la cartera de Política Territorial, ha sido fotografiado llegando a la estación de Atocha, lo que podría dar pistas sobre su futuro en el Gobierno.

«Es un honor servir a mi país en momentos que cómodos no han sido y me voy a otra responsabilidad que anticipo que no va a ser cómoda. Me he movido siempre así, buscando aquello que mis compañeros y yo mismo consideramos que puede ser más útil», ha asegurado Salvador Illa.

Por último, ha confiado en que las medidas que fueron útiles en la segunda ola lo serán en este nuevo repunte de contagios: «La tercera ola será derrotada», ha sentenciado.