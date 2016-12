2016 será recordado por ser el año de los cíberataques

Los datos son muy valiosos. Sin embargo, no solo las cifras son preciadas -aunque hoy en día dominen el mundo-, sino que la posibilidad de manejar los aparatos es aún más tentadora a la par que peligrosa. Los hackers lo saben y centran todas sus fuerzas en intentar asaltar las grandes compañías que dominan Internet para inmortalizar sus fechorías. 2016 será un año recordado por la multiplicación de los ciberataques, sobre todo por los éxitos logrados en este campo.

El más grave de los últimos diez años

Estados Unidos (EEUU) todavía no se cree el asalto masivo que sufrió el pasado mes de octubre. Las empresas tecnológicas más potentes del mundo se quedaron K.O. durante horas por una serie de ataques de denegación de servicio (DDoS). Entre las compañías afectadas estaban Twitter, Spotify, Amazon, Reddit, Tumblr, PayPal o las cabeceras digitales mundialmente conocidas como The New York Times, Finacial Times y CNN.