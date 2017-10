¿Será LinkedIn la nueva víctima de Facebook? La red social prueba ya su espacio de información profesional

Facebook sigue con su estrategia de ser omnipresente en Internet. La red social lleva unos días probando un nuevo apartado -dentro del perfil personal- que solicita a sus usuarios información laboral similar a la que piden otras plataformas de empleo online como LinkedIn, InfoJobs o Indeed. Todo hace indicar que planea dar el salto a este tipo de aplicaciones.

La compañía de Mark Zukerberg continúa expandiendo sus tentáculos por todos los rincones que acaparan las redes sociales, sobre todo en aquellos que son exitosos. Con la compra de WhatsApp e Instagram desplazó a Line y SnapChat y parece que ahora busca hacer lo mismo con LinkedIn. El experto en social media e influencer Matt Navarra ha publicado unas cuantas capturas de pantalla en las que demuestra la existencia de esta función, solo disponible para un número reducido de personas.

New! Facebook is testing a Resume / CV feature for job hunters



h/t @wongmjanepic.twitter.com/KfN2x66OKq