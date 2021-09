Rodríguez reclama al PP la vuelta a la normalidad: «La mesa de diálogo parte de las relaciones normales entre el Gobierno y la Generalitat»

Dirigiéndose al PP, Isabel Rodríguez ha reprochado al principal partido de la oposición no tener argumentos en sus críticas al Gobierno, cuando lo único que generó sus relaciones con la Generalitat fue «conflictos, enfrentamientos y dolor, y sus únicas recetas fueron el inmovilismo y la confrontación. Y todavía no he escuchado ninguna propuesta de ustedes en esta Cámara».

La ministra reclama al PP la vuelta a la normalidad

La ministra ha acusado al PP de dañar la reputación internacional de nuestro país, refiriéndose a los días de máximo conflicto en Cataluña, «hasta se les fugó medio Govern al extranjero, y la única diferencia entre ustedes y nosotros es que este grupo parlamentario, estuvo al lado del Gobierno».

Isabel Rodríguez ha recriminado a los populares que no les gusta hablar ni dialogar, cuando este Parlamento tiene deberes: «Los deberes los tienen que hacer ustedes, con la renovación de los órganos constitucionales, que la misma Constitución, que ustedes defienden cuando les apetece, establece».

La ministra ha reclamado al PP su vuelta a la normalidad, «a una derecha centrada, que no se apoye en los extremos, a la senda del diálogo y a aportar a nuestro país». Y ha concluido con esta afirmación: «Quien no entienda a España en su diversidad, nunca será capaz de alcanzar su confianza».

Reclama a Vox respeto a las instituciones, a las mujeres y a los periodistas

En su respuesta a la pregunta de Vox, Isabel Rodríguez ha reprochado a esta formación «un ideal de país tan pequeño, en el que solo caben ustedes y los que piensan como ustedes, pero España es una democracia en la que cabemos todos, incluidos ustedes».

Ha criticado también el comportamiento de Vox, asegurando que no están tan lejos de los radicales independentistas, «cuando se saltan el Reglamento de la Cámara y no lo cumplen», y les ha reclamado que dejen de enfrentar a unos españoles contra otros, «dejen atrás la nostalgia de la Inquisición y la persecución, cumplan con la Constitución, respeten las instituciones, cuiden nuestra democracia, porque eso es querer y respetar a nuestro país».

Isabel Rodríguez, en su condición de portavoz del Gobierno, también ha demandado a los representantes de Vox respeto a los medios de comunicación y a sus profesionales, «están cumpliendo su trabajo y velando por el derecho a la información que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos y ciudadanas».

La ministra ha reprochado también los insultos que sufrió ayer su compañera diputada, Laura Berja, al tiempo que ha mostrado su apoyo a todas las mujeres: «Este Gobierno no se va a cansar de trabajar para consolidar derechos y ampliar mayorías que impidan que ustedes traigan a este país planteamientos retrógrados que hagan retroceder siglos a la sociedad española».

Por último, Isabel Rodríguez ha reconocido que le gustaría contar con otra derecha, «como la alemana que, pase lo que pase este fin de semana, nunca pactaría con una extrema derecha como la que representan ustedes».