El PE tomará acciones legales contra Bruselas si desbloquea fondos para Hungría

En una resolución adoptada el jueves por 345 votos a favor, 104 en contra y 29 abstenciones, los eurodiputados expresan su profunda preocupación por la mayor erosión de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, en particular a través del recientemente adoptado paquete de «protección de la soberanía nacional», que se ha comparado con la infame «ley de agentes extranjeros» de Rusia. Violaciones de los Tratados de la UE Tras lamentar que el Consejo no haya avanzado en la aplicación del procedimiento bajo el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la UE (después de la activación del mecanismo por parte del Parlamento en 2018), el pleno pide al Consejo Europeo que determine si Hungría ha cometido «infracciones graves y persistentes de los valores de la Unión» con arreglo al procedimiento más directo del artículo 7, apartado 2. Los eurodiputados también condenan las acciones del primer ministro Viktor Orbán, que en diciembre pasado bloqueó la decisión para revisar el presupuesto a largo plazo de la UE, incluido el paquete de ayuda a Ucrania, «incumpliendo plenamente los intereses estratégicos de la UE y vulnerando el principio de cooperación leal». La UE no debe ceder al chantaje, destacan. Protección de los fondos de la UE El Parlamento lamenta la decisión de la Comisión de facilitar a Hungría hasta 10 200 millones de euros de fondos previamente inmovilizados, pese que el país no había respondido a las demandas de reformas para la independencia judicial y a la reciente decisión de la propia Comisión de prorrogar la aplicación de las medidas del Reglamento de condicionalidad. Además, los eurodiputados condenan las denunciadas prácticas discriminatorias sistémicas contra el mundo académico, los periodistas, los partidos políticos y la sociedad civil en la asignación de fondos. Critican también el uso de procedimientos de contratación pública manipulados, las ofertas públicas de adquisición por parte del gobierno y de entidades vinculadas al primer ministro, y el uso de fondos de la UE para enriquecer a los aliados políticos del Gobierno. Las medidas necesarias para liberar financiación de la UE con arreglo a diferentes normas deben tratarse como un paquete único, y no deben realizarse pagos si persisten deficiencias en cualquier ámbito. El Parlamento estudiará si debe emprender una acción judicial para revocar la decisión de descongelar parcialmente los fondos. Los eurodiputados advierten de que tiene a su disposición diversas medidas jurídicas y políticas si la Comisión incumple sus obligaciones como guardiana de los Tratados y de protección de los intereses financieros de la UE. La próxima presidencia húngara del Consejo A la luz de estas cuestiones, el Parlamento pone en duda que el Gobierno húngaro pueda cumplir sus funciones en el segundo semestre de 2024 y alerta de que, si la presidencia del Consejo Europeo está vacante, esas funciones recaerían en el primer ministro húngaro durante la presidencia húngara semestral del Consejo. Los eurodiputados piden al Consejo soluciones adecuadas para mitigar estos riesgos, así como reformas en su proceso de toma de decisiones para acabar con el abuso del derecho de veto y los chantajes.