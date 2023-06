Dónde y cuándo puedes asistir a las manifestaciones por el Día del Orgullo LGTB+ en toda España

Las capitales españolas, desde Madrid hasta Barcelona, Valencia, Bilbao y muchas más, se llenan de color, música y consignas reivindicativas durante el Día del Orgullo. Estas manifestaciones no solo sirven como un espacio de celebración, sino también como parte de una lucha contínua. Estas son las ciudades españolas que se manifestarán por el Día del Orgullo LGTBIQ+, 28 de Junio: A Coruña : Miércoles 28 de Junio a las 19.30h desde la plaza de Ourense y finalizará con la lectura del manifiesto en la plaza de María Pita.

Donostia : Miércoles 28 de Junio a las 19.00h partirá del Boulevard.

Mérida : Miércoles 28 de Junio a las 20.00h partiendo del Parque López de Ayala por Avda. Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde Lillo y terminará en Plaza de España.

Palencia : Miércoles 28 de Julio a las 20.00h desde el parque de El Salón hasta la Plaza Mayor donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Palma de Mallorca : Miércoles 28 de Junio a las 18.00h que discurrirá por el centro de Palma entre el Born y la plaza de España.

Zaragoza : Miércoles 28 de Junio a las 20.00h que empezará la escalinata del Paraninfo y finalizará, con la lectura del manifiesto, frente a la sede del Departamento de Ciudadanía de la DGA en la plaza del Pilar, en los antiguos juzgados.

Madrid : Sábado 1 de Julio a las 19.00h. Manifestación Estatal del Orgullo LGTBIQ+ 2023, desde la glorieta de Carlos V (Metro Estación del Arte, L1) hasta plaza de Colón, pasando por el Paseo del Prado, Cibeles y Paseo de Recoletos.

La Palma : Sábado 1 de Julio a las 12.00h desde el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte.

Tenerife, La Laguna : Sábado 1 de Julio en la Plaza del Adelantado.

Vigo: Sábado 1 de Julio a las 20.30h con salida desde A Doblada, y la posterior Fiesta Diversxs a partir de las 21:30 horas en Porta do Sol.

Barcelona : A partir del 3 de Julio, destacando los principales actos el 14,15 y 16 de Julio. Se celebrará en el Village Pride, más de 500.000 metros cuadrados en la Plaza de la Universidad. La manifestación se celebrará el Sábado 15, desde Paral·lel hasta Plaça Espanya.

Santander : Sábado 8 de Julio a las 18.00h en la Plaza Alfonso XIII que incluye actividades, una manifestación y música en directo.

Alicante : Sábado 17 de Julio a las 19.00h con inicio en la Plaza de los Luceros y final en la Rambla.

: Sábado 17 de Julio a las 19.00h con inicio en la Plaza de los Luceros y final en la Rambla. Benidorm: Famoso por ser el Orgullo de cierre de temporada, miles de personas acudirán del 4 al 10 de Septiembre al festival. Más adelante podremos ver la programación de los eventos. Aunque las manifestaciones del Día del Orgullo LGTBIQ+ se celebran en diversas capitales españolas, es importante señalar que la ausencia de algunas ciudades en esta lista no implica que se haya dejado de lado la lucha por la igualdad y la visibilidad de la comunidad LGTBIQ+. Estas ciudades pueden haber llevado a cabo sus manifestaciones en fechas anteriores o adoptado otras formas de celebración y reivindicación. Lo fundamental en estas celebraciones es la creación de espacios seguros para el colectivo LGTB, donde se fomente la aceptación y se promueva el respeto hacia todas las identidades sexuales y de género. Estos espacios permiten a las personas expresar libremente su individualidad, sin temor a la discriminación o la violencia. De hecho, la diversidad de estilos y expresiones de moda en estas ocasiones es un recordatorio poderoso de la importancia de la libertad de expresión y el derecho a ser uno mismo sin juicios ni prejuicios.