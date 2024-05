«Sudor», el evento que ha revolucionado la escena urbana en Barcelona

La fiesta se celebra en la sala Salamandra de Hospitalet en jueves y sus sesiones fusionan los mayores éxitos de la música urbana con talentos emergentes por descubrir

Era verano del año 2018, hace ya más de un lustro, cuando 8 jóvenes del distrito de Sants Montjuïc decidieron unirse para arrancar un proyecto nuevo y único en la noche barcelonesa. No tenían recursos, ni patrocinios, pero sabían lo que querían: «Sudor nació con la intención de crear un espacio en el que sonase la música que a nosotros nos gusta y que sentimos que no ponen en ningún club. Un espacio también en el que dar a artistas emergentes con pocas oportunidades la posibilidad de subirse a un escenario a cantar. Y por último un lugar seguro en el que no te juzgaran por tu forma de vestir, tus tatuajes o cuánto dinero lleves en la cartera» explican desde el colectivo, donde se aseguran de que lo diverso y lo inclusivo forme parte también de sus valores.

Desde ahí, el camino no ha sido fácil. Muchos sacrificios, tiempo perdido, dinero invertido,… en un proyecto que con el paso del tiempo acabó dando sus frutos hasta convertirse hoy en día en un evento referente en Barcelona. Pero ¿cuál ha sido el secreto de su éxito? Ellos lo tienen claro: «La principal diferencia es que nuestro equipo no está formado ni por grandes celebridades ni inversores, Sudor está formado por gente que podrías ser tú perfectamente» resumen desde la organización. «A nosotros nadie nos ha regalado nada y cada día seguimos haciendo sacrificios en nuestra vida personal para que el proyecto siga adelante. El concepto de «sudor» puede sonar algo «desagradable» a priori, pero para nosotros es lo que hace brillar a la gente que viene a nuestros eventos». ¿Acaso no vamos a una fiesta a bailar y desahogarnos todo lo posible?

Pero el secreto, lo que diferencia a Sudor del resto de eventos, no reside sólo en su ambiente. Su propuesta musical, con una brillante capacidad para descubrir músicos emergentes, es uno de sus mayores valores. Posibilidades no les faltarán, ya que Barcelona es una de las escenas más ricas en cuanto a música urbana. Y es que desde la organización no tiene dudas respecto a la música que querían para Sudor, «porque nosotros hemos crecido escuchando rap, r&b, reggeaton,… y todo lo que la envuelve (todo ese arte) nos ha dejado una marca de por vida. Escogimos este tipo de música por el hecho de que sentíamos que en ese momento no sonaba en ningún sitio«. De ello, de poner a sudar a la gente con los mayores hits urbanos, se encargan Meyd y Fresh Cobo, djs residentes de la fiesta.

Con esta fórmula, no hay joven en Barcelona que no conozca Sudor. Sus eventos son todo un referente de la cultura urbana actual. De ahí el éxito de sus cuatro últimos eventos en la Sala Salamandra, donde están asentados desde septiembre de 2023 y cuentan por sold out casi cada una de sus actuaciones. Ahora la pregunta es, ¿Qué le aguarda el futuro a Sudor? Nos responden con más preguntas: «¿Un festival propio? ¿Un club? ¿Sudor jueves, viernes y sábado? ¿Salir de Barcelona? ¿Giras? Aspiramos a muchísimo más y poco a poco estamos cumpliendo todo lo que nos hemos estado proponiendo. Lo que vamos a hacer seguro es la creación de una Agencia creativa para poder llevar el proyecto a otro nivel. Queremos trabajar con artistas emergentes, productores y dj’s emergentes para impulsar su carrera artística a través de nuestros servicios de booking, management y creación de contenido». Dando voz a aquellos cantantes sin recursos pero con talento. Y poniendo a sudar a todo aquel que quiera disfrutar de una fiesta sin prejuicios ni restricciones.