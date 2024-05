‘Sobria y serena’, canciones irónicas contra privilegios

Este fin de semana, sábado 1 y domingo 2 de junio, llega a Teatro del Barrio Sobria y Serena : un concepto a medio camino entre la espiritualidad y tu abuela, entre Johann Sebastián Bach y Lola Flores, entre una tarde en el Reina Sofía y la feria de tu pueblo. Música, teatro, poesía. Arte tan deconstruido que parece una torrija.

Té de construyo es algo nunca antes hecho en la industria músico-teatral-doctrinadora. (Claramente, se han inventado esa industria) Té de construyo no solo está formado por canciones espeluznantemente incongruentes y carentes de buen gusto y estilo, sino que también te proporciona un montón de consejos que no has pedido. (Claramente, os van a dar la turra).

Pero, ¿quienes son estas señoras y que hacen? Son irreverentes, contestatarias, provocadoras.

Como la música que va uniendo sus palabras. En el escenario: un cello, una guitarra y tres voces. Durante aproximadamente dos horas de show, a través de monólogos, escenas, canciones y poesía, estas tres mujeres van articulando un discurso que pone sobre la mesa los privilegios. Y frente a ellos, reclama los cuidados, la unión, el reconocimiento mutuo.