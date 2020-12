Nuevas imágenes de ‘Loco Por Ella’ , con Álvaro Cervantes y Susana Abaitua

Netflix desvela el póster y nuevas imágenes de la comedia romántica dirigida por Dani de la Orden (Élite, Hasta que la boda nos separe, Litus, El mejor verano de mi vida) Loco por ella, una emocionante historia escrita por Natalia Durán y Eric Navarro, producida por Toni Carrizosa y Alberto Aranda, y protagonizada por Álvaro Cervantes (Ofrenda a la tormenta, Adú, Criminal) y Susana Abaitua (Patria, 4 latas). Tras conocer a Carla (Susana Abaitua), la chica de sus sueños, y pasar juntos la mejor noche de sus vidas, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que ella se ha escapado de la clínica de reposo Los Sauces, un hospital psiquiátrico que no admite visitas. Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla, Adri planea una verdadera locura: falsificar un informe médico e internarse allí como un paciente más con el fin de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida para la revista Load. Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí. Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de los pacientes (Aixa Villagrán, Nil Cardoner, Txell Aixendri y Eduardo Antuña), y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo. Se unen al reparto el ganador de un premio Goya Luis Zahera (El Reino), Aixa Villagrán (Vida Perfecta), Clara Segura (Mira lo que has hecho, Durante la tormenta), Txell Aixendri (Yucatán), Nil Cardoner (Pulseras Rojas), Eduardo Antuña (El Ministerio del Tiempo), Paula Malia (Valeria, El Vecino), Aaron Porras (Historias lamentables, Vergüenza) y Alberto San Juan (Ventajas de Viajar en Tren), entre otros, para enseñarnos que la mayor locura que se puede hacer por amor es aceptar a alguien tal y como es.

La música corre a cargo de Julio de la Rosa, ganador del Goya a Mejor Música Original por La Isla Mínima, y producen Playtime Movies y Sábado Películas. Loco por ella se estrenará en Netflix en todo el mundo el 26 de febrero.