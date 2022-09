«Las amistades peligrosas»: un nuevo preludio audaz y moderno de la clásica historia

LIONSGATE+, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, publica hoy el tráiler oficial y el arte clave de «Las amistades peligrosas«, el nuevo y seductor drama protagonizado por los icónicos amantes literarios, la marquesa de Merteuil (interpretada por Alice Englert) y el vizconde de Valmont (interpretado por Nicholas Denton). Viaje al París de 1700 para ver cómo surgieron Merteuil y Valmont en este audaz preludio de esta historia clásica que oscila entre el amor y la guerra. Los inicios de estos dos famosos personajes utilizarán todo lo que esté en su mano para transitar por un mundo de seducción y engaño y conseguir lo que necesitan para sobrevivir.

Las amistades peligrosas» es un atrevido preludio de la clásica novela de Laclos del siglo XVIII que se centra en la historia de origen de cómo sus icónicos personajes, la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, se conocieron siendo un par de jóvenes amantes apasionados en París en vísperas de la revolución. Esta versión moderna de una historia clásica lleva al público a través del asombro y el terror, la belleza y la degeneración, la seducción y el engaño en el París prerrevolucionario. Impulsados a corregir los errores de su pasado, la supervivencia de la joven pareja depende de sus habilidades de seducción y manipulación no sólo de la nobleza francesa, sino también del otro. Alice Englert y Nicholas Denton interpretan a los famosos amantes: Camille, que es acogida por la actual marquesa de Merteuil (interpretada por Lesley Manville), explora su propio camino en un mundo de hombres, utilizando el poder de los secretos para recuperar el control, y Valmont, que no se detendrá ante nada para recuperar el título que le fue arrebatado recientemente. Su historia de amor intermitente es el corazón de la serie. Esto no es amor… es guerra.