La electrónica según Lucía Tacchetti y Maika Loubté: las artistas sellan su colaboración ‘últimamente’

Muchas veces el concepto de alma gemela está vinculado al plano amoroso, pero en este caso Lucía y Maika se fusionan como dos mitades de un mismo universo estético y sonoro demanera perfecta: ambas productoras, ambas en su punto de desarrollo más alto y sobretodo, ambas amantes de la electrónica ejecutada a través de sintetizadores analógicos.

«Últimamente» es un mantra sonoro conducido por un pulso, un arpegiador y una secuencia debajo que habla sobre lo efímero e inmediato de las cosas. Este track es el cuarto adelanto del próximo disco que verá la luz el 9 de marzo vía Costa Futuro, del que se desprendieron los sencillos «El Modo«, «Solos» (ft. Margarita Quebrada) y «Rota» (ft. Mula).

«Durante la pandemia fui parte de un festival online llamado Cuarentena Fest, ahí tuve el honor decompartir cartel con Maika. Yo era muy fan de su música pero nunca habíamos interactuado. Empezamos a hablar, desde ahí nació una amistad, hicimos una videollamada, nos conocimos, compartimos nuestra visión de la música, el arte y siempre quedó la idea de hacer una canción juntas» cuenta Lucía.

La canción estaba lista pero tenía un momento instrumental que necesitaba algo que la lleve hacia otro universo y no dudó en mostrarsela a Maika. «Estaba en el metro y recibí un mensaje de ella diciendo que me enviaba algunas ideas para la canción, la escuché y me emocioné. Sentí que todo lo que había hecho le aportaba algo increíble, diferente a lo que ya tenía la canción y me conecté inmediatamente con sus ideas. Me gustó mucho que cante sobre mi voz en español además de su aporte en japonés» añade la artista.

Lucía tuvo un 2022 repleto de viajes: formó parte de Lollapalooza, se presentó en House Of Vans de la capital mexicana y realizó un tour de 15 conciertos entre Reino Unido, Holanda,Bélgica, Francia y Alemania junto a los canadienses de Holy Fuck. Este 2023 formará parte delfestival Vive Latino (España).BIO LUCIA