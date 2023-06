La cultura urbana de Canal Street toma la próxima semana Teatros del Canal

The Ruggeds, un estilo de vida El segundo espectáculo que dará forma a la programación de la primera semana de Canal Street será Between us de la compañía neerlandesa, The Ruggeds. Estreno en la Comunidad de Madrid (Sala Roja de Teatros del Canal, 16 y 17 de junio), los componentes de la formación proceden de la ciudad de Eindhoven, al sur de los Países Bajos y son amigos desde la infancia, momento en el que abrazaron el hiphop como estilo de vida. En 2017 debutaron en público con el espectáculo Adrenaline, que difundieron en una gira por Holanda. Fragmentos de esta misma producción también fueron interpretados con éxito en Londres, París, Beijing, Nueva York, Toronto, entre otros. En 2019 estrenaron Between us, una mezcla de música, acrobacias, teatro físico, humor y danza. Este espectáculo trata sobre la idea de familia, una idea cuyo concepto tradicional se diluye en la actualidad, de modo, que, en opinión de The Ruggeds, «a medida que las familias se hacen cada vez más pequeñas, las personas establecen relaciones profundas con otras personas de su entorno». La generación que representan ellos se comunica con internet y así construye relaciones que «ni siquiera tienen que ser físicas para ser significativas». Con sus volteretas hacia atrás sincronizadas o su intrincado juego de pies realizado a una velocidad vertiginosa, los ocho bailarines de Between us, hábiles y atléticos y capaces de movimientos nuevos e inusuales, personifican el espíritu y la energía del breaking.