Ya está aquí la vuelta a las clases pero, ¿están preparados los estudiantes para los ciberataques?

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, quiere recordar como todos los años, que la vuelta a las clases es un gran foco de acción para los ciberdelincuentes. Tanto si son clases online como presenciales, los estudiantes pasan mucho tiempo al día conectados a Internet, por lo que están muy expuestos a las ciberamenazas.

Según datos de Check Point Research, el sector de la Educación/Investigación registró los mayores volúmenes de ataques mensuales tanto en 2022 y como en 2021 a nivel mundial. En julio de este año, este grupo muestra más del doble de ciberataques semanales en comparación con la media de los demás sectores y tuvo una media de casi 2.000 ataques por organización cada semana (un aumento del 6% en comparación con julio del año pasado y del 114% en comparación con el mismo periodo de hace dos años).

Hay muchos peligros a los que los estudiantes tienen que estar atentos; fraude bancario si tienen tarjeta asociada a sus cuentas en internet o si tienen la de algún familiar o amigo, robo de credenciales, identidad o apropiación de cuentas en redes sociales son los principales retos a los que tienen que hacer frente. En muchas ocasiones, los más pequeños “trastean” con los dispositivos de sus padres que sí que tienen sus datos asociados y es incluso más peligroso, ya que los niños no son conscientes de los múltiples peligros que hay en internet.

«Hay muchos estudiantes que no son conscientes de lo grave que puede ser que les roben los datos, y la gran mayoría no tiene las herramientas y el conocimiento para protegerse”, afirma Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal. «Aquí también la mayoría de fallos de seguridad se debe al propio error humano, por lo que los alumnos tienen que estar muy atentos a correos electrónicos y sitios web que no sean los oficiales. Hay que intentar siempre estar conectados a una red segura en cualquier dispositivo electrónico que utilicemos y tener todo siempre actualizado con los últimos parches”

Desde Check Point Software, quieren señalar cinco consejos para que, al volver a la universidad este otoño, el alumnado se mantengan a salvo a la hora de navegar por Internet: