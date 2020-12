Women In Tech Day: la historia de 7 mujeres en su lucha por despuntar en el sector tecnológico

Ayer se celebró Women In Tech Day, un evento en el que se pusieron sobre la mesa diversas ideas para empoderar a la mujer en el sector de la tecnología. IEBS Digital School, la escuela de negocios digital , celebró ayer Women In Tech Day, evento en el que se pusieron sobre la mesa un conjunto de ideas sobre el empoderamiento de la mujer en áreas STEM, contadas desde la propia experiencia de personas y con un único objetivo: inspirar a las próximas generaciones. El evento, que contó con la esponsorización del diario La Información, recorrió la historia y las experiencias de siete mujeres expertas en las áreas de la ciencia y la tecnología, bajo la dirección de Zaira Vicente Adame, Directora de Innovación de «El enemigo en tu cocina». En primer lugar, Mónica Díaz, Research Director de Panda Security transmitía la idea de la necesidad de cubrir los puestos STEM dentro de las organizaciones, ahora y en el futuro. En este contexto, según Mónica, el reto es fomentar el interés de la formación en áreas STEM para cubrir la necesidad existente, una formación donde la mujer solo representa el 25% del total. La siguiente sesión estuvo a cargo de Mariana Costa, Co-founder y CEO de Laboratoria, un emprendimiento social que tiene por objetivo cerrar la brecha de género en tecnología. El proyecto Laboratoria realiza, entre otras cosas, formación y hackatons para desarrolladoras, para acercarlas a la empresa privada y generar la confianza que las organizaciones precisan. La tercera exposición a cargo de Edurne Balmorí, Directora General en METCO, se centró en los estereotipos que alejan a las mujeres de las áreas STEM. Según Edurne: «El 50% de los padres dicen que hay diferencias en el desempeño de las áreas STEM según el género, por lo que desde la infancia ya los estamos condicionando». Por su parte, María Gutiérrez, CEO y Fundadora de Hiwook, transmitió la idea de que es posible un reclutamiento de talento STEM sin condicionamientos de género, pero hay que superar unos retos que están de nuevo identificados en la superación de sesgos de los propios reclutadores, ya que la mayoría de ellos son personas no formadas en psicología y que, por lo tanto, no conocen cómo dichos sesgos impactan en sus decisiones. La siguiente sesión del evento organizado por IEBS fue impartida por Sandra Sinde, Directora de innovación abierta en IDOM, que nos trasladó la necesidad de innovación de todas las organizaciones, un área ocupada mayoritariamente por hombres, pero que ella lidera desde IDOM y donde la mujer sabe resolver problemas de manera ágil y centrados en necesidades reales. Ya en la recta final, María Teresa Nieto, especialista en Blockchain para Telefónica, demostró cómo superar la idea preconcebida de la dificultad de las matemáticas en las carreras más tecnológicas a través de su historia personal. Además, María Teresa habló sobre el estado del área de blockchain a nivel mundial, y cómo esta tecnología cuenta con tan sólo un 7% de mujeres. En la última sesión del evento le llegó el turno a Sofía Mendoza, Co-founder de Life Beyond Work & Bolsa Rosa, una organización de México que ayuda a las empresas a encontrar nuevas formas de trabajo flexible en el que el talento femenino tenga un valor. Según Sofía: «Es necesario reclutar a 200.000 mujeres para que una de ellas llegue al Comité Ejecutivo, mientras que esa cifra en hombres es de tan sólo 3.000». IEBS es una escuela de negocios comprometida que ha buscado desde su nacimiento luchar contra la brecha de género en educación. Como parte del compromiso de IEBS por conseguir la paridad en los programas formativos donde la presencia de mujeres es significativamente inferior, desde la escuela se han puesto en marcha las Becas en Femenino, un programa de ayudas que nacen con el objetivo de impulsar a las mujeres a formarse en puestos del ámbito tecnológico y dirección subvencionando el 50% del importe total de la formación.