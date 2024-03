La importancia de cuidar a los perros en el hogar

Contenido patrocinado

Cuidar a los perros de manera correcta es algo fundamental, puesto que siempre hay que tener al animal en las mejores condiciones posibles y así nos lo exige la ley. Además, esto redunda en nuestro bienestar, ya que los perros tienen enfermedades y nos las pueden transmitir si no les ofrecemos las atenciones necesarias.

Hay que evitar que tengan parásitos externos

Cuando llega el buen tiempo a este lo acompañan las pulgas y las garrapatas. Por suerte, en la actualidad existen pastillas para desparasitar perros de manera externa, por lo que luchar contra los parásitos es muy sencillo. Con ello, evitamos que el perro tenga pulgas y garrapatas, las cuales pueden acabar infectando nuestra casa; las pulgas de los perros llegan a provocar alergias a los animales y también nos pican a nosotros.

En cuanto a las garrapatas, si hay muchas en casa se nos “pegarán”. Eso significa que se agarran a la piel y se alimentarán de sangre, llegando a provocarnos infecciones que pueden ser graves (por no hablar de lo asqueroso que es ver que tenemos una).

Así, con el fin de ayudar a las pastillas siempre es una buena idea emplear un fregasuelos con insecticida y un insecticida especial para interiores, con el cual rociaremos la cama del perro, la zona en la que suele dormir, nuestros sofás si se tumba, etc.

Es importante actuar contra los parásitos internos

Los perros también tienen parásitos internos, los que se conocen de manera genérica como “lombrices”, aunque los hay de varios tipos.

Contra estos también hay que tomar medidas y se parecen mucho a lo que hacemos con los parásitos externos. En el caso de los internos, se les da una pastilla cada tres meses, que podemos comprar en nuestra clínica veterinaria de confianza.

Pese a que estos parásitos no se ven, lo cierto es que el perro se puede contagiar y nos los llegan a pasar a nosotros. De hecho, incluso es posible que desarrollemos quistes en el hígado en el caso de no tener cuidado. La higiene de manos es fundamental cuando manipulamos a los perros, pero aquí hemos de pensar en los más pequeños de la casa. Juegan con el perro, lo tocan, se chupan las manos, el perro los suele chupar a ellos, etc.

De este modo, siempre hay que llevar el calendario de desparasitación interna al día, algo a lo que nos puede ayudar el veterinario.

Peinarlos varias veces a la semana hará que tengamos un hogar más limpio

Otro de los cuidados relevantes, de cara a mejorar la convivencia con nuestro perro en casa, es el peinado. Esto es crucial si el animal es de pelo largo o medio, no obstante, es menos importante si es de pelo muy corto y liso como el bóxer. Hay que cepillar su manto varias veces a la semana, al menos tres. La idea es eliminar el máximo de pelo muerto de esta manera, pues todo pelo que quede en el peine no acabará en el suelo, en el sofá y en nuestra ropa.