El 49% de los españoles cree que es necesario la adaptación de vehículos para tener ciudades más accesibles

FREE NOW realiza una encuesta para conocer la percepción de los españoles en materia de movilidad accesible con motivo del Día Internacional del Implante Coclear y el primer aniversario de la implementación del bucle magnético en su flota de taxis

Entre los datos de la encuesta destaca la necesidad de una mayor colaboración público-privada para promover una movilidad urbana más accesible, y se señala al taxi como la opción de movilidad mejor adaptada

El 35,6% cree que es importante que los servicios de movilidad cuenten con asistencia cualificada y preparada para tratar a las personas con discapacidad

FREE NOW ha llegado a un acuerdo con Alares con el objetivo de ofrecer un curso de sensibilización sobre el trato de personas con discapacidad para taxistas

Con motivo del Día Internacional del Implante Coclear, 25 de febrero, FREE NOW, la Súper App de movilidad de Europa, ha realizado una encuesta a sus usuarios para conocer la percepción social y las necesidades actuales en materia de accesibilidad y movilidad urbana para las personas con discapacidad física. Todo ello, además, en el contexto del primer aniversario de la implementación del bucle magnético dentro de la flota de taxis de FREE NOW, que ya cuenta con 140 vehículos adaptados en Madrid. Entre los datos extraídos destaca que el 49% de los usuarios considera que se debe dar prioridad a la adaptación de vehículos.

De forma general, la encuesta refleja que la percepción actual sobre el nivel de adaptación de las opciones de movilidad actuales no es muy positiva. Solo el taxi, con un 11,9%, se percibe como el vehículo más adaptado; seguido por el transporte público (6,3%) y los vehículos privados. Actualmente, FREE NOW ofrece la opción de solicitar taxis adaptados para sillas de ruedas y con bucle magnético, además de tener la app de pasajero adaptada a la tecnología voice over, que es un sistema de lectura de pantalla destinada a las personas con algún tipo de discapacidad visual. Quizás por esto, un 93,1% de los encuestados considera que el taxi es el vehículo más adaptado dentro de la oferta de movilidad de la app.

La encuesta también se centra en conocer las principales barreras que existen en nuestras ciudades para las personas con discapacidad. Las barreras urbanas y arquitectónicas son el mayor obstáculo actual, según el 80% de los encuestados. Un 64% coincide en la intransitabilidad de las aceras, y un 60% en la ausencia de rampas y ascensores. El 30,3% también señalan la falta de espacio para las silla de ruedas. En este sentido, los encuestados (94,7%) creen que debería existir una mayor colaboración público-privada para favorecer una movilidad urbana más accesible.

Además de las barreras arquitectónicas, los usuarios (35,6%) señalan que es importante que los servicios de movilidad cuenten con asistencia cualificada y preparada para tratar a las personas con discapacidad. Concretamente, el 70% de los encuestados considera que los conductores deberían recibir formación para tratar a las personas con discapacidad. Por este motivo, y en línea con el compromiso de FREE NOW de promover una movilidad más accesible, la compañía ha llegado a un acuerdo con Alares para ofrecer cursos de sensibilización para los taxistas de la plataforma sobre cómo mejorar el trato a personas con discapacidad, a fin de hacer del taxi un medio de transporte más inclusivo. Los cursos, elaborados por la Fundación Alares, estarán relacionados con el aprendizaje de qué es la discapacidad y cómo incluir en el día a día a este colectivo, así como pautas para utilizar el lenguaje inclusivo.

“Desde FREE NOW seguiremos trabajando en todas las iniciativas posibles para que la movilidad sea accesible para todos. Desde impulsar una mayor accesibilidad en la movilidad urbana con vehículos e infraestructuras más accesibles, hasta recursos a nuestros empleados y a los taxistas que colaboran con la plataforma para aprender a ser cada día más inclusivos”, concluye Isabel García Frontera, Directora General de FREE NOW España.