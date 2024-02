Ábalos dimite de la Comisión de Interior pero mantiene su acta de diputado

El exministro de Transporte ha dimitido presidente de la comisión de Interior, pero desafía a la petición del Partido Socialista y conservará su acta de diputado en el Congreso. La controversia tiene origen en la trama de corrupción en la que se ha visto implicado su asesor por compra de mascarillas durante la pandemia.

Este mismo lunes, el Partido Socialista ha pedido a Ábalos que abandone su acta de diputado por «responsabilidad política». “Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, ha señalado Esther Peña, la portavoz del partido, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, en un comunicado emitido por la formación.

«Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer, yo sé lo que yo haría», aseguraba también la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Según el sumario, Koldo García, habría ingresado en cuentas de amigos y familiares a lo largo de tres años más de 266.000 euros en efectivo para ocultar estos ingresos, entre los que se encuentran su tío o su hija menor. El exministro de Transportes aseguró encontrarse «estupefacto» y «muy decepcionado» al conocer la detención del que había sido su mano derecha.

La mordida, que responde al cobro ilegal de comisiones en la adjudicación de contratos por la compra de mascarillas durante la peor etapa del Covid-19, asciende a 53 millones de euros.