Contenido patrocinado

La adicción es una enfermedad que no se limita al consumo de algún tipo de sustancia. Con el auge tecnológico, algunas personas están sufriendo por conductas no relacionadas con el consumo de sustancias, que ponen en riesgo su salud y de las que no pueden prescindir porque son dependientes de tal hábito. A esto se le conoce como adicciones sin sustancias, y tiene remedio; en Instituto Noa, ubicado en Sevilla, existe un programa de atención a personas que padecen este tipo de adicciones

¿Qué es la adicción sin consumo de sustancias?

Estas adicciones producen un efecto similar al que causan las sustancias químicas; es decir, causan dependencia. También, generan tolerancia que incita a un mayor consumo y el clásico síndrome de abstinencia cuando se elimina el factor adictivo. La diferencia es que no se da el consumo de una droga, sino que el patrón de adicción tiene que ver con actividades cotidianas que parecen inofensivas.

Por ejemplo, la adicción al juego es una de las actividades que pueden volverse adictivas e interferir en las relaciones de una persona con los demás. El factor clave es que la persona no puede mantener el control sobre el hábito y se continúa su consumo, aún a expensas de sufrir las consecuencias de esta práctica.

Las personas que experimentan una adicción comportamental pueden tener dependencia al uso de móviles, internet, videojuegos y otro tipo de tecnología. Este problema impide que puedan disfrutar de la vida, pues son presos de la conducta adictiva que, más tarde, origina daños como pérdidas monetarias, problemas emocionales o enfermedades físicas.

Centros especializados, como Instituto Noa, ofrecen Tratamiento de adicciones sin sustancias. Este centro brinda apoyo cercano a los pacientes que acuden al centro, para que puedan lograr rehabilitación y una mejoría de su calidad de vida. Allí acuden quienes tienen alguna dependencia a comportamientos o actividades cotidianas, y que tienen problemas con ello.

¿Cómo prevenir este tipo de adicciones?

Si bien la aparición de una adicción no puede preverse, existen algunos factores que pueden tenerse en cuenta para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de enfermedad. La sensibilización de la población a través de la educación puede ayudar a la identificación temprana de conductas adictivas en personas de riesgo.

Por ejemplo, las personas con personalidades inseguras, tímidas, introvertidas tienen más probabilidad de sufrir dependencia a las nuevas tecnologías. Por eso, fomentar el autocuidado de la salud mental y el desarrollo de una sana autoestima, puede disminuir la probabilidad de sufrir una adicción.

Cuando se presenten señales que alerten de una dependencia en cierto hábito, lo recomendable es limitar el tiempo que se expone la persona al mismo. Y, sustituir el objeto de adicción por otras actividades que no estén relacionadas con el factor que causa la dependencia.

Por supuesto, buscar ayuda profesional cuando se reconoce el problema es vital para evitar las complicaciones que conlleva el padecer una adicción sin sustancia. Una opción es acudir a una clínica de ingreso que ofrezca tratamientos efectivos para adicciones, como puede ser Instituto Noa, que es un centro avalado por Pedro García Aguado en Sevilla. En este complejo terapéutico de adicciones se apoya la rehabilitación, garantizando el disfrute de una vida libre de adicciones.