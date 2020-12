Cómo reconocer tus emociones y cómo aprender a controlarlas

Contenido patrocinado

Todos en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a tener un desequilibrio emocional, bien sea por un cambio inesperado o por algún estrés laboral o familiar. Sin importar la razón, cuando no se tiene control de las emociones se puede provocar una explosión de sentimiento que haga perder el control de nuestras acciones.

Cuando reaccionas de la forma incorrecta dejas salir cualquier tipo de emociones que puede dañar a otra persona de forma física o mental.

Reconoce tus emociones

Tener la capacidad de poder identificar tus emociones podrá evitar problemas futuros, tanto en lo personal como en lo social. Al principio puede que no logres entender algunas cosas, pero a medida que estás acompañado de un psicólogo que pueda entenderte y guiarte lo manejará con mayor fluidez.

A continuación te damos algunos consejos para poder reconocer y controlar tus emociones.

Identifica la razón de las emociones

El principal problema del ser humano es no saber reconocer y expresar lo que piensa o siente. Al no hacerlo se eleva los niveles de frustración, depresión e ira, por eso, es de gran importancia tomar un tiempo y poder examinarte a ti mismo.

Un buen psicólogo durante la terapia de adultos y la terapia infantil y juvenil tratará con los problemas emocionales, la timidez y separación de los padres en el caso de los infantes y juveniles. Mientras que para los adultos se enfocará en recuperar su bienestar psicológico.

Analiza tu entorno

Tienes que recordar que no estás solo, vivimos en un mundo rodeado de personas y cada espacio está determinado para determinadas situaciones. Hay tiempo para todo, para trabajar, divertirse, relajarse y estar en familia, procura no mezclar una actividad con otra y evitarás futuros conflictos.

El principal problema de las parejas es la correcta comunicación y el afecto entre ambos que se va perdiendo por los muchos quehaceres de la vida. Durante la terapia de pareja te enseñarán a ubicarte dentro de tu entorno para que seas una persona equilibrada en todas tus actividades.

Tus palabras tienen que ser igual que tus acciones

Cuando dices algo, pero tus acciones son totalmente diferentes puede causar un choque emocional en las personas de inmediato. Decir: “Quiero ganar el campeonato de natación” pero no entrenas físicamente para lograrlo, no puedes esperar tener un resultado positivo si no te esfuerzas por ello.

Tener en cuenta que no puedes tener el control de todo

Muchas personas se frustran cuando no tienen el control de lo que va a suceder o de la toma de decisiones de otra persona. Para evitar conflictos y tener una salud mental sana debes comprender que no todo puede salir como lo esperabas. La toma de decisiones es individual y las circunstancias no siempre están a nuestro favor.

No hace falta continuar una vida en donde no sabes lo que sientes y cómo actúas. Te invitamos a considerar tomar terapias con un psicólogo. Recuerda que son profesionales capacitados en entender la psiquis de sus pacientes y dar una respuesta eficaz para tener una salud mental equilibrada.