La justicia europea retira la inmunidad a Carles Puigdemont

La Unión Europea ha decidido este viernes retirar definitivamente la inmunidad a Carles Puigdemont y desestimar su petición. El Tribunal General de la UE retira también la inmunidad parlamentaria de Toni Comín y Clara Ponsatí eurodiputados de JxCat, revocando así la decisión provisional que tomaron en junio a la espera de resolver sus recursos.

Así, el TGUE ha concluido que no se justifica contradecir la decisión que tomó el Parlamento Europeo, que ya retiró su inmunidad el 9 de marzo de 2021, y que no se demuestra que haya requisito de urgencia. Además, considera que no existe riesgo de que sean detenidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Parlamento Europeo.

Puigdemont, Ponsatí y Comín fueron acusados de sedición y malversación por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y alegaron a la retirada de su inmunidad que «como representantes de los ciudadanos de la Unión», el Parlamento Europeo había «vulnerado los derechos que les confieren varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea». La justicia europea aceptó la suspensión de manera cautelar hasta el día de hoy.

El Tribunal General de la UE da además por suspendidas las euroórdenes. Por otro la lado, la inmunidad que les protege durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento sigue vigente: » Pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento y no pueden invocar válidamente, para acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable, un supuesto riesgo de ser detenidos, concretamente en Francia, con ocasión de un desplazamiento para participar en una sesión parlamentaria en Estrasburgo o para regresar de ésta», explican.