Bilbao cuenta con uno de los 25 mejores hoteles Pet Friendly de España

¿Te gusta viajar, pero no sabes donde dejar a tu mascota? Ahora esto ya no será un problema. Cada vez son más los hoteles que se están acogiendo a esta nueva moda de ser pet friendly. Es decir, que permiten a las personas alojarse en sus habitaciones con sus mascotas. Sin duda, esta medida es superinteresante tanto para los viajeros, que evitan esos grandes quebraderos de cabeza porque no saben qué hacer con sus mascotas, como para los animales que pueden acompañar a sus dueños en todas sus aventuras.

Bilbao es una de las ciudades que tiene la suerte de contar con un hotel pet friendly, el Caserío Urikoloso. Está muy cerquita de Bilbao y si quieres moverte por la zona nosotros te recomendamos alquilar un coche con DoYouSpain, así podrás alojarte en un hotel pet friendly junto a tu mascota y conocer Bilbao y sus alrededores.

Qué ver en Bilbao junto a tu mascota

Bilbao es un referente para viajeros con perros, porque además de contar con hoteles donde se pueden alojar mascotas, también tiene una amplia selección de bares, restaurantes y tiendas donde se permite la entrada a animales. A continuación, te dejamos una lista de lugares para ver en Bilbao acompañado de tu mascota:

Paseo por el Casco Viejo

El Casco Viejo está situado a orillas de la ría y está considerado como el barrio más antiguo de Bilbao. Se le conoce también como el barrio de las siete calles, que son las 7 calles imprescindibles que debes visitar: Artecalle, Tendería, Belosticalle, Carnicería Vieja, Barrencalle, Barrencalle Barrena y Somera, donde se concentran alguno de los locales de pinchos más famosos de Bilbao.

Su origen es medieval y concentra varios de los monumentos más turísticos, como la Catedral de Santiago, el templo religioso más antiguo de la ciudad, la Plaza Nueva, una de las más bonitas y con más ambiente, el mercado de La Ribera, el mercado cubierto más grande de Europa con 10.000 metros cuadrados o el Teatro de la Garriga, considerado uno de los teatros más bonitos de España.

Mirador de Artxanda

Otro de los mejores planes para hacer en Bilbao es subir en funicular al mirador de Artxanda y disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad. Desde aquí, además de ver algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la ría y hasta el mar si el día está despejado, también podrás observar cómo la ciudad se encuentra dentro de una cordillera montañosa.

Visita el Guggenheim

No te puedes ir de Bilbao sin entrar a uno de sus museos más importantes. Visitar el Guggenheim es toda una experiencia única en la ciudad, ya que alberga importantes colecciones de arte moderno. Antes de entrar al museo te recomendamos verlo por fuera, desde la orilla de la ría. Este recorrido es muy agradable y lo puedes hacer acompañado por tu mascota. Además, te encontrarás con las esculturas del exterior como la de Mamá, una araña de 9 metros de altura con varios huevos en su exterior y con la más famosa, Puppy, un perro enorme cubierto de flores.

Conoce el Parque de Doña Casilda

El Parque de Doña Casilda es otro de los lugares más bonitos que tienes que conocer de Bilbao. Se encuentra junto a la plaza del Sagrado Corazón y cuenta con un jardín de estilo inglés que se ha convertido en uno de los pulmones verdes de la ciudad. Además, al lado se encuentra el Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde podrás ver obras de Picasso, Goya o el Greco.

Conoce los alrededores de Bilbao gracias a DoYouSpain

Si cuentas con un coche de alquiler en Bilbao tendrás la posibilidad de conocer los alrededores de la ciudad. Nuestra primera recomendación es Getxo, un encantador pueblo pesquero se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad. Aquí podrás pasear por sus calles admirando las típicas casas vascas y relajarte en sus playas con unas panorámicas impresionantes.

San Juan de Gaztelugatxe es otro de los lugares que no te puedes perder. Está un poco más al norte de Bilbao, pero ese ratito en coche merece la pena solo por ver la impresionante isla con la ermita en la cima y cruzar el puente que lleva hasta ella. Posiblemente, este lugar te suene porque Juego de Tronos utilizó este enclave para alguno de sus capítulos.

Bermeo es otro pueblo pesquero donde pasear por su casco antiguo y disfrutar de su puerto. Si te apetece hacer senderismo, te recomendamos que visites Urdaibai, una reserva natural de la biosfera donde podrás visitar la Playa de Laida, la Playa de Laga y el Bosque de Oma.

Ventajas de alquilar un coche con DoYouSpain

Descubrir todos los rincones de Bilbao junto a DoYouSpain son todo ventajas. El principal beneficio que encontrarás es que podrás moverte sin ninguna preocupación. Marcarás tu ruta y a tu ritmo. Además, si decides visitar Bilbao con tu mascota te asegurarás poder llegar a todos los lugares sin problemas, ya que en muchas ocasiones no dejan entrar animales en el transporte público. Otro de los beneficios de alquilar un coche en Bilbao es la infinidad de puntos de recogida que te encontrarás en la ciudad. Podrás recoger tu coche en el Aeropuerto de Bilbao, en la Estación de Tren o en la misma Ciudad. ¡No te lo piense más y reserva ya un coche de alquiler en Bilbao y garantízate el mejor precio del mercado!