Llega el esperado regreso de Jennifer Lopez con el lanzamiento de un nuevo álbum

La esperada experiencia musical de Jennifer Lopez THIS IS ME…NOW empieza con el lanzamiento el 16 de febrero de 2024 de un nuevo ÁLBUM de larga duración y una PELÍCULA inspirada en la música.

Can’t Get Enough, el primer single de This Is Me…Now: El Álbum, saldrá a la venta el miércoles 10 de enero de 2024, y ya está disponible para pre-escuchar hoy en los principales streamers junto con un clip de sonido de 30 segundos en las plataformas sociales.

El lanzamiento de This Is Me…Now: El Álbum, el primer álbum de estudio de Lopez en casi una década, celebra el aniversario de su álbum hermano, This is Me…Then, completando un viaje de 20 años. Escrito y producido por López y Rogét Chayed, junto con Ángel López, Jeff «Gitty» Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK, entre otros, mezcla sin esfuerzo R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop, combinados con su emotiva voz. Este es el álbum más honesto y personal de López hasta la fecha.

This is Me…Now: La Película no se parece a nada que hayas visto de Jennifer Lopez. Una reimaginación musical y visual, narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa. Junto con el director Dave Meyers, López crea una experiencia cinematográfica envolvente que redefine el género: un extravagante festín visual y sonoro con una coreografía impresionante, cameos de estrellas, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de una superproducción. Aunque se trata de un asombroso y vívido espectáculo, la película es, en última instancia, una sentida oda al viaje de JL hacia la autosanación y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas. El público quedará cautivado y saldrá esperanzado que el amor verdadero puede ser algo más que un sueño.