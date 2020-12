Se reanuda el juicio por Sarkozy por corrupción: «No reconozco ninguna de estas infamias»

El juicio por corrupción y tráfico de influencias contra el ex presidente francés Nicolás Sarkozy se ha reanudado este lunes. Podría ser condenado a 10 años de cárcel.

«No acepto ninguna de las infamias por las que se me persigue después de seis años». Estas han sido las primeras declaraciones de Sarkozy ante el juez, en una sesión que se ha retomado después de que el ex alto magistrado, Gilbert Azibert, no haya conseguido el aplazamiento por motivos de salud.

Según recogen algunos medios, Jacqueline Laffont, la abogada del expresidente, ha comenzado solicitando la nulidad del proceso por los «numerosos abusos» y «reiteradas y graves violaciones» de los derechos de la defensa en este caso, según denuncia.

Nicolas Sarcozy podría ser condenado por corrupción y tráfico de influencias, mientras que el resto de acusados lo son por violación del secreto profesional. El expresidente es señalado por intentar comprar a Gilbert Azibert, cuando era juez en el Tribunal Supremo. En este delito estaría también implicado Thierry Herzog, su abogado.