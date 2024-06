Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, dimite como coordinadora general de Sumar tras los resultados de las elecciones europeas, aunque mantendrá su puesto en el Gobierno.

Sumar consiguió este domingo unos escasos 3 escaños en las elecciones europeas dejando además a Izquierda Unida fuera. “Siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía lo ha percibido. Mucha gente me lo ha ido diciendo. Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos o de los políticos. Las últimas elecciones han servido de espejo, la ciudadanía no se equivoca cuando vota ni tampoco cuando no va a votar”, ha dicho Díaz en su comunicado.

La vicepresidenta ha insistido en que es momento dejar paso a otra persona: “es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que sirve a la gente trabajadora”, ha sentenciado.