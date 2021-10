Otegui pide perdón y reconoce el dolor de las víctimas de ETA: “Nunca debió haberse producido”

“Hoy queremos hacer una mención específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos transmitirles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete».

Así se ha expresado Arnaldo Otegui en el décimo aniversario del fin de la banda terrorista ETA. El de la izquierda abertzale ha hablado en nombre de EH Bildu y el principal partido de la coalición, Sortu. El actual líder del partido, Arkaitz Rodríguez, le ha acompañado durante esta declaración.

Además, Otegui ha pedido que la libertad de los presos de ETA no se entienda «como un ataque contra nadie» y ha querido recordar que «para algunos es un escenario de paz no completa, en la medida que solo una de las partes ha renunciado al uso de la violencia, se vive como una pérdida, como un escenario no deseable porque hay que poner encima de la mesa propuestas de país».

“Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio, nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello”, han sentenciado en la declaración solemne.

El dirigente no ha querido terminar su intervención sin solicitar «vías pacíficas» y soluciones políticas al conflicto. Además, los líderes independentistas han destacado que hacen referencia a «todas, absolutamente todas» las víctimas, yendo un paso más que la emitida por ETA en 2018.