Marlaska no dimitirá tras la tragedia de Barbate

«El narco lo sabe y lo sabe desde hace 5 años y medio. Se le está acorralando en el campo de Gibraltar», ha asegurado El ministro de Interior, Grande-Marlaska, sobre el asesinato de los dos estos agentes en Barbate. Además, ha señalado que «en modo alguno van a quedar impunes».

Además, el ministro ha reconocido que no se plantea dimitir tras la petición de diferentes asociaciones de guardias civiles, que critican el uso de una zódiac mucho más pequeña que la narcolancha en Barbate y de la desaparición hace años de la unidad OCON-Sur.

Los agentes fallecieron tras ser embestidos por una narcolancha el viernes en el puerto de Barbate. «Seguirá siendo una prioridad invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco», ha asegurado el ministro.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha unido a las voces que piden la dimisión de Marlaska: «No basta con reprobarlo, que lo haremos. No puede seguir siendo ministro del Interior. Que se vaya y si no que el presidente lo cese. Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros», señala.

El acto de entrega de las medallas a la Protección Civil ha comenzado con un minuto de silencio dedicado a los agentes. La viuda de uno de los guardias civiles, se ha negado a que se impusiera una condecoración en el féretro durante el funeral. «Solo nos queda respetarlo», ha expresado el ministro.