Fracasa la moción de censura en Murcia y López Miras conserva el poder

La moción de censura presentada por el PSOE en Murcia ha fracasado con 23 votos en contra, 21 a favor y una abstención. Así, el Partido Popular conserva el poder con Fernando López Miras al frente.

El presidente nacional de la formación, Pablo Casado, se ha desplazado hasta la región para seguir de cerca la moción.

La mayoría de la ciudadanía y de habitantes de la Región dicen que no debíamos haber llegado hasta aquí, que tienen un gobierno a su servicio, pero algunos no lo entendieron así; pensaron que el Gobierno tenía que estar a su servicio particular, y en el peor momento posible, en plena pandemia», ha dicho Pablo Casado.

Por su parte, el todavía presidente murciano se ha dirigido directamente a PSOE y Ciudadanos asegurando que «se han retratado, han demostrado cuáles son sus prioridades».