El Congreso aprueba la comisión de investigación por los contratos de la pandemia

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación para abordar los contratos de todas las administraciones públicas durante la pandemia del Covid-19. La comisión ha recibido luz verde con 175 votos a favor, 126 abstenciones y 33 votos en contra en Vox.

La iniciativa fue propuesta por el propio Partido Socialista tras salir a relucir el Caso Koldo, que involucraba a un ex asesor de Ábalos en una trama de corrupción en la compra de mascarillas. Ahora, el PP se ha abstenido en la votación.

El objetivo de la investigación será “analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus”.

Además, en las últimas semanas se ha sabido que la Fiscalía investiga un fraude fiscal por parte de Alberto García Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate ha sido tenso y, como ya es costumbre, ha sido protagonizado por varios rifirafes entre ambas bancadas. “Aznar no sabía nada de Rato, Rajoy no sabía nada de Bárcenas y Ayuso no sabe nada ni de su pareja ni de su hermano ni de los ancianos que iban a morir, según ella, de todas maneras”, ha acusado al Partido Popular Esther Peña, portavoz socialista.

Por su parte, la oposición ha justificado su abstención en las votaciones asegurando que esta investigación no puede llevarse a cabo con Armengol como presidenta de la Cámara, para la que piden la dimisión.