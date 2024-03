Los abonos gratuitos de Renfe continúan en 2024: ¿Cómo adquirirlos y cuáles son los requisitos?

Renfe mantiene la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional para los viajeros habituales durante todo el año 2024, así como el descuento del 50% en los títulos de Avant. Los abonos se pueden obtener en la web o en las App de Renfe y Renfe Cercanías.

El Consejo de Ministros decidió el 27 de diciembre de 2023 prorrogar la mayoría de las medidas adoptadas en la legislatura anterior para paliar los efectos de la inflación y proteger a los colectivos más vulnerables.

Entre estas iniciativas figuran ayudas directas al transporte de viajeros, de las que podrán beneficiarse los usuarios frecuentes de los servicios de Cercanías, Rodalies, y Media Distancia Convencional, que dispondrán de abonos gratis. Los usuarios recurrentes de Avant tendrán una rebaja del 50% en todos los títulos multiviaje (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45).

¿Cuál es el objetivo de las ayudas directas al transporte de viajeros?

Paliar los efectos de la subida de los precios

Incentivar el uso del transporte público colectivo

Acelerar el cambio a una movilidad más sana, segura y sostenible

Contribuir a reducir las emisiones contaminantes

Asegurar que el transporte sea accesible y asequible para todos los ciudadanos

Impulsar la cohesión territorial y social

¿Dónde adquirir los abonos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Avant?

Renfe ha creado abonos para que sus usuarios viajen de forma ilimitada en cada núcleo de Cercanías y Rodalies, así como entre la estación de origen y destino, en ambos sentidos, de los servicios de Media Distancia convencional. En este caso, los abonos no son válidos para estaciones intermedias dentro del trayecto elegido. Además, mantiene los títulos de Avant.

Se podrán adquirir:

De forma presencial: En las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de Renfe.

En las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de Renfe. On line: El usuario debe registrarse con su DNI en la web renfe.com o en la App de Renfe y App de Renfe Cercanías para solicitar los títulos.

En el caso de Cercanías o Rodalies, la App generará un código QR que el viajero descargará en el móvil y que podrá validar en los tornos, en las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones. También podrá obtener un abono en soporte físico, sin coste, presentando el móvil con el QR una única vez en una máquina autoventa.

Si el abono es de Media Distancia convencional, el usuario deberá escoger el origen y el destino del viaje. Tiene que formalizar el viaje en el momento de la compra (indicar el día, la hora y el tren en el que quiere viajar) en a App o web de Renfe, en las máquinas de autoventa o en las taquillas de la estación. En los regionales de Rodalies no es posible la formalización al no disponer de reserva de plazas.

Si necesita información más específica de cómo conseguir los abonos en su núcleo de Cercanías o Media Distancia, consulte la web de Renfe.

Para viajes de media distancia de alta velocidad, en Avant, el viajero puede adquirir el Abono Tarjeta Plus (entre 30 y 50 viajes), Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45 en la web renfe.com, en las taquillas de la estación, a través de venta telefónica o en agencias de viaje. Y formalizarlo en los mismos canales.

¿Cuál es la vigencia de los abonos?

Los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia tienen una validez de hasta cuatro meses. Luego tienen que renovarse. Son unipersonales e intransferibles.

En 2024, su vigencia es del 1 de enero hasta 30 de abril; del 1 de mayo hasta el 31 de agosto y del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Los títulos para trenes Avant tienen las siguientes condiciones específicas:

Abono Tarjeta Plus (30-50 viajes): Su periodo de validez es de 90 días desde la fecha de su compra y los viajes deben consumirse (dentro de ese periodo) en 60 días desde que se haya realizado la primera formalización.

(30-50 viajes): Su periodo de validez es de 90 días desde la fecha de su compra y los viajes deben consumirse (dentro de ese periodo) en 60 días desde que se haya realizado la primera formalización. Tarjeta Plus 10 Normal o Estudiante : Es válida 30 días desde la fecha de su compra y los viajes tienen que realizarse (dentro del periodo de validez) en 20 días desde la primera formalización.

: Es válida 30 días desde la fecha de su compra y los viajes tienen que realizarse (dentro del periodo de validez) en 20 días desde la primera formalización. Tarjeta Plus 10-45: Incluye 10 viajes de ida o vuelta, indistintamente, siempre en el mismo trayecto, entre dos estaciones. Se puede usar durante 45 días desde la fecha de compra.

¿Son gratis los abonos de Renfe?

Los abonos de Renfe en 2024 son gratuitos , pero los usuarios de Cercanías y Rodalies deben abonar una fianza de 10 euros y los de Media Distancia de 20 euros (excepto en la línea Villarubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea, y entre cualquiera de las estaciones de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona, donde se abonan 10 euros).

Los abonos de Renfe en 2024 son gratuitos, pero los usuarios de Cercanías y Rodalies deben abonar una fianza de 10 euros y los de Media Distancia de 20 euros (excepto en la línea Villarubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea, y entre cualquiera de las estaciones de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona, donde se abonan 10 euros).

Los títulos multiviaje para los usuarios de Avant, con carácter general, no son gratis, pero tienen una bonificación del 50% sobre el precio de compra y se pueden aplicar descuentos de familia numerosa y otros organismos tras esa rebaja. Se incorpora la gratuidad de los servicios ferroviarios de medida distancia Avant entre Ourense y A Coruña, entre Madrid y Salamanca y entre Murcia y Alicante, con fianza de 20 euros.

A los servicios de proximidad de las líneas Palma del Río-Villa del Río, Illescas-Fuenlabrada, Málaga-El Chorro-Caminito del Rey, Murcia-Cartagena y Medina del Campo-Valladolid- Palencia, se les aplicarán las condiciones de los bonos de Cercanías, por lo que la fianza será de 10 euros.

¿Vale el mismo abono para trayectos diferentes?

No, es necesario un abono distinto por cada núcleo de Cercanías. En el caso de Media Distancia el abono es diferente para cada trayecto origen/destino.

El mismo usuario sí puede comprar abonos diferentes para distintos trayectos abonando, en cada caso, la fianza correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos de gratuidad o bonificación y qué pasa si se incumplen?

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha establecido medidas para promover el buen uso de los abonos.

El requisito de gratuidad en Cercanías, Rodalies y Media Distancia es que el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes durante la vigencia de cada abono.

es que el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes durante la vigencia de cada abono. En Media Distancia convencional , solo se pueden realizar cuatro viajes al día (ida y/o vuelta) para un mismo trayecto. Además, si el usuario formaliza al menos tres veces un viaje que después no realiza o cancela fuera del plazo permitido (60 minutos antes de la salida) se considerará uso fraudulento. En ese caso, se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono para ningún origen-destino hasta transcurridos 30 días desde la anulación.

, solo se pueden realizar cuatro viajes al día (ida y/o vuelta) para un mismo trayecto. Además, si el usuario formaliza al menos tres veces un viaje que después no realiza o cancela fuera del plazo permitido (60 minutos antes de la salida) se considerará uso fraudulento. En ese caso, se anulará el abono, se incautará la fianza y no se le expedirá un nuevo abono para ningún origen-destino hasta transcurridos 30 días desde la anulación. En los títulos bonificados de Avant , si el viajero formaliza en al menos tres ocasiones un trayecto que no realiza ni anula antes de 60 minutos de la partida, pierde el derecho a obtener un nuevo abono con descuento durante 90 días desde la notificación de la última infracción. Sí podrá obtener nuevos abonos sin descuento.

, si el viajero formaliza en al menos tres ocasiones un trayecto que no realiza ni anula antes de 60 minutos de la partida, pierde el derecho a obtener un nuevo abono con descuento durante 90 días desde la notificación de la última infracción. Sí podrá obtener nuevos abonos sin descuento. Tanto en Media Distancia como en Avant, no se podrán formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido hasta que transcurra el triple de tiempo de lo que dura el viaje programado. Por ejemplo, si el tiempo de viaje entre dos estaciones es de una hora y se ha formalizado en un tren con salida a las 8 de la mañana, solo se podrá formalizar de nuevo en otro que salga a partir de las 11 (1 hora x 3).

Además, el viajero debe ocupar siempre la plaza asignada en su billete. Si no lo hace, el personal de intervención podría tomar nota de un uso indebido de ese abono, al considerar que ha dejado su asiento vacío.

Para asegurar el cumplimiento de estas normas, Renfe verifica por distintos métodos la recurrencia en los viajes de Cercanías y Media Distancia y realiza controles a bordo y en los accesos a los trenes Avant para evitar los casos puntuales de uso irregular de títulos bonificados.

La operadora de transportes ferroviario pide a todos los usuarios de tren que no realicen reservas que no necesiten o que anulen la reserva previa si no la van a usar para favorecer así que la gratuidad o reducción del precio de los billetes beneficie al mayor número de ciudadanos.

¿Cuándo me devuelven la fianza?