El comisario europeo para Presupuesto y Administración «España está en el buen camino para impulsar la recuperación y la resiliencia»

Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración ha visitado Sevilla y Madrid el lunes y martes de esta semana.

«Ha sido una visita fructífera a España: He tenido la oportunidad de conocer inversores, stakeholders y actores clave implicados en la transición española y, por tanto, europea, hacia una economía y sociedad más digitales y verdes. A ellos les he trasladado que tienen dos herramientas potentes para hacerlo: el presupuesto a largo plazo de la Unión y la financiación adicional proveniente de Next Generation EU. España puede estar orgullosa, porque sus planes para impulsar la recuperación y la resiliencia a través de estas transiciones van por buen camino. Un claro ejemplo es la enorme cantidad de fondos que se destinarán a renovación de edificaciones en los próximos años o la emisión de bonos verdes hace algunas semanas.», ha declarado el comisario.

El comisario Hahn ha participado el lunes en Sevilla en la inauguración de los Diálogos sobre el Futuro de las Empresas acompañado por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas y por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. También ha visitado el estand de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

En su visita al Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), ha estado acompañado por Nadia Calviño, Reyes Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo y por Juan Espadas. Durante el recorrido por el Centro, el comisario ha conocido el solar municipal que podría albergar la futura sede permanente del JRC y cuyo concurso arquitectónico internacional de ideas se está llevando actualmente a cabo. Esta iniciativa tiene como objetivo definir un proyecto que sea referente europeo en sostenibilidad, innovación y eficiencia inspirado en los principios de la «Nueva Bauhaus europea» y que ofrezca un ejemplo de encuentro entre el mundo de la ciencia y la tecnología con la cultura, acercando el Pacto Verde europeo a la vida de las ciudades y las personas.

El martes, en Madrid y en la sede de la CEOE participó en una mesa redonda con inversores para, posteriormente, mantener un encuentro con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.